'연매출 30억' 양준혁 "선수 시절 모아둔 50억 다 날려"…양식 사업 실패 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] KBS2 '사당귀'의 방어밖에 모르는 '방신' 양준혁이 과거 사업실패로 야구선수 시절 벌어둔 50억을 다 날렸음을 밝힌다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 200주 연속 동 시간대 예능 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오는 12일(일) 방송되는 '사당귀' 352회에서 정호영, 정지선과 함께 홍콩으로 임장을 떠난 '방신' 양준혁이 우럭 찜을 보고 야구 선수로 번 전 재산을 모두 날린 쓰라린 과거를 고백해 눈길을 끈다.

정호영은 정지선, 양준혁을 주윤발의 고향이자 어촌마을인 라마섬으로 이끈다. 구룡포에서 양식장과 식당을 같이 운영하는 양준혁을 위한 임장지로, 예비 투자자(?) 자격으로 함께한 양준혁은 동생들의 "사주세요" 협공에 지갑을 열며 통 큰 플렉스를 예고한다.

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해산물 레스토랑에 입성한 양준혁이 코끼리 코 모양의 조개를 보고 신기해하자 정지선과 정호영은 "이거 사주세요!"라며 곧바로 해산물 주문을 시작한 것.

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랍스터, 코끼리 조개, 갯가재 등 해산물을 끊임없이 주문하는 정지선과 정호영의 모습에 양준혁은 "너희 며칠 굶었나? 왜 이렇게 많이 사니?"라며 급 제동을 걸어 웃음을 안긴다.

뜻하지 않게 55만원어치 해산물 요리를 먹게 된 양준혁은 "먹고 남기지는 마"라며 너털웃음을 터트린다.

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이 가운데, 어마어마한 크기의 우럭찜을 본 양준혁은 "우럭을 이 사이즈로 키우기가 어려운데 잘 키웠다"라며 우럭 잘알 면모를 드러낸다.

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이에 정호영이 "방어랑 우럭이랑 같이 키워보는 건 어떠냐?"고 제안하자 양준혁은 슬픈 눈으로 "내가 예전에 우럭이랑 전복, 돌돔, 광어를 양식했는데 다 망했다"라며 "선수 시절 모아둔 돈 50억은 양식장에 다 빠졌다"라고 털어 놓는다고.

연 매출 30억의 '방신' 양준혁의 심금을 울리는 사업실패담은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

narusi@sportschosun.com