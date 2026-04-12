방탄소년단 고양콘, 광화문 공연 물음표 지웠다 "정체성은 한국"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 새 시대의 시작을 알렸다.

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방탄소년단은 9일과 11~12일 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 '아리랑'의 포문을 열었다. 이번 투어는 2022년 4월 막을 내린 월드투어 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지' 이후 약 4년 만에 재개되는 것으로, 사흘간 무려 13만 2000여 관객이 몰려 굳건한 방탄소년단의 인기를 실감케 했다.

방탄소년단은 '훌리건' '에일리언' '달려라 방탄'을 잇달아 부르며 공연의 시작을 알렸다. 이어 '데이 돈 노 어바웃 어스' '라이크 애니멀스' '스윔' '메리고 라운드' '2.0' '노멀' 'FYA' '바디 투 바디' 등 신곡들과 '페이크 러브' '낫 투데이' '마이크 드롭' '불타오르네' '아이돌' '버터' '다이너마이트' 등 기존의 히트곡 퍼레이드로 무대를 달궜다. 공연의 마지막은 '인 투 더 썬'과 함께하는 대규모 불꽃놀이가 장식, 찬란했던 'BTS 1.0'을 자축하고 더욱 크고 화려하게 피어나는 'BTS 2.0'을 환영했다.

이번 공연이 특별했던 이유는 두 가지다.

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첫 번째는 방탄소년단이 자신들의 뿌리이자 출발점이 바로 '한국'이라는 것을 확실히 했다는 점이다. 컴백 공연이었던 광화문 공연은 영어 가사로 가득한 신곡들로 꾸려져 호평과 혹평을 동시에 받았으나, 이번에는 아예 공연 시작 전 상영되는 LED 영상부터 국악과 민요를 삽입하고 한지 질감의 배경 위에 한국 전통 요소를 띄웠다. 또 경회루를 모티브로 한 정자형 파빌리온을 360도 무대 중앙에 설치, 모두가 함께 즐기는 연회의 공간을 현대적으로 재해석했다. 무대 바닥은 태극기를 모티브로 설계했다. 태극의 원형 문양이 중심을 잡고 사방으로 뻗은 돌출무대는 건곤감리에서 영감을 받아 디자인됐다. 이를 통해 태극기의 상징성을 나타내고 관객에게 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 했다.

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공연 곳곳에도 한국적인 색채가 묻어났다. '아리랑' 수록곡 '데이 돈 노 어바웃 어스'에서는 댄서들이 한국의 탈을 현대적으로 재해석한 이미지를 스크린 장비에 구현해 퍼포먼스에 활용했다. 또 다른 수록곡 '메리 고 라운드'에서는 승무에서 영감을 받은 커다란 천을 소품으로 사용했다. '아리랑'을 삽입해 화제를 모은 '바디 투 바디'에서는 LED 깃발과 상모가 떠오르는 LED 리본을 활용해 강강술래 퍼포먼스를 선보였고 불꽃놀이로 화룡정점을 찍었다. 공연 중간 상영되는 VCR도 건곤감리와 연리지, 음과 양을 형상화해 특별한 의미를 담았다.

또 하나 눈에 띄는 시도는 새로운 방식의 스타디움 쇼라는 점. 방탄소년단은 2019년 팬미팅 이후 처음으로 콘서트에서 360도 무대를 도입, 객석과 무대의 경계를 최소화했다. 또 공연의 시작을 알리는 소개 VCR을 과감히 덜어내는 등 기존의 문법에서 벗어난 연출로 몰입을 높였다. 여기에 다수의 중계 화면과 멀티 라이브 피드를 적극 활용해 좌석 위치와 관계없이 어디서든 무대에 집중할 수 있도록 했다.

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RM은 "이렇게 기다려주셔서 감사하다. '2.0'이란 제목으로 많은 변화를 보여 드리고 있지만 중요한 건 우리 7명이 같이 하기로 했다는 것, 그리고 여러분에 대한 진심이다. 항상 겸허한 마음으로 해나가겠다. 독립된 개체로 15년간 일을 해오며 내린 결정이 있으니 너그럽게 변화를 지켜봐달라. 한번만 믿어주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

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방탄소년단은 4월 17~18일 일본 도쿄돔을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다. 이는 한국 가수의 단일 투어 기준 최다 회차다. 여기에 일본과 중동에서 추가 공연도 예고돼 투어 규모는 더욱 확대될 전망이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com