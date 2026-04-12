변우석, 예능 위해 이렇게까지 한다고?..."난 유재석 보다 못생기고 얼굴 무너져"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 변우석이 택시비를 위해 외모 자부심을 내팽개치는 '망언'을 투척했다.

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11일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐')에서는 신입 회원 변우석과 함께하는 '쉼표, 클럽'의 마지막 이야기가 그려졌다.

이날 멤버들은 요트 위에서 남은 회비를 택시비로 가져가기 위해 잔혹한 '손병호 게임'을 벌였다.

게임의 규칙은 간단했다. 질문에 해당하는 사람이 손가락을 접어 먼저 5개를 다 접은 4인만이 요트에서 탈출해 회비를 챙길 수 있는 것.

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탈출까지 단 한 개의 손가락만 남겨둔 변우석은 유재석이 던진 승부수에 '양심' 대신 '실리'를 택했다.

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유재석이 "얼굴 많이 무너진 사람 접어"라고 외치자, 변우석은 망설임 없이 "저 무너졌다고 생각하긴 했다"며 손가락을 접어 멤버들을 경악게 했다.

이에 황당해진 유재석이 "디테일하게 가겠다. 유재석보다 못생긴 사람 접어라"며 강수를 뒀지만, 변우석은 "나 진짜 그렇게 생각한다"며 끝까지 손가락을 접는 '기만 전술'을 펼쳤다.

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결국 폭발한 유재석은 "너는 절대 안 된다"며 변우석의 탈출을 결사반대해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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narusi@sportschosun.com