'431억 소송' 다니엘, 생일날 데모곡 '기습 공개'…복귀 임박했나

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 뉴진스 출신 다니엘이 생일을 맞아 데모곡을 기습 공개하며 복귀 가능성에 대한 기대를 키웠다.

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다니엘은 11일 자신의 SNS를 통해 별다른 설명 없이 사진 한 장과 함께 직접 작업한 데모곡을 게재했다.

별도의 멘트 없이 공개된 만큼, 팬들 사이에서는 의미를 두고 다양한 해석이 나오고 있다.

특히 이번 공개는 다니엘이 지난 1월 개인 계정을 개설하며 '전하지 못한 편지'를 남긴 이후 약 3개월 만의 근황이라는 점에서 더욱 주목받고 있다.

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당시 그는 "새로운 시작을 마음속 깊이 담고 싶다"며 "과거를 내려놓고 소중한 꿈에 집중하고 싶다"고 밝힌 바 있다.

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또한 다니엘은 뉴진스 멤버들을 "두 번째 가족"이라고 표현하며 "우리를 갈라놓을 수 있는 건 아무것도 없다"고 강조, 팀에 대한 깊은 애정을 드러내기도 했다.

이날 생일을 맞아 친언니인 가수 올리비아 마쉬 역시 SNS에 "HAPPY DAZZI DAY"라는 글과 함께 다정한 사진을 공개하며 축하를 전했다.

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팬들과 가족의 응원 속에 공개된 이번 데모곡을 두고 일각에서는 다니엘이 본격적인 솔로 활동을 준비하고 있는 것이 아니냐는 관측도 나온다.

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일부 팬들은 "사실상 복귀 신호탄 아니냐"는 반응을 보이며 기대감을 드러내고 있다.

한편 다니엘은 현재 전 소속사 어도어와 법적 갈등을 겪고 있다. 어도어는 지난해 12월 전속계약 해지를 통보한 데 이어, 약 431억 원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

narusi@sportschosun.com