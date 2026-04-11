"번트 사인 났다" 박해민의 벼락 같은 페이크번트 앤 슬래시, 도대체 어떻게 가능했나[인터뷰]

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스가 주장 박해민의 과감한 판단과 집중력에 힘입어 극적인 역전승을 거두며 연승 행진을 '6'으로 늘렸다.

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LG는 11일 서울 잠실구장에서 열린 2026 KBO 리그 SSG 랜더스와의 시즌 2차전에서 8회말 터진 박해민의 역전 2타점 적시 2루타를 앞세워 4대3으로 승리했다. 이날 승리로 LG는 단독 선두 자리를 굳건히 지켰고, SSG는 뼈아픈 역전패와 함께 4연패 수렁에 빠졌다.

승부의 분수령은 8회말이었다. 2-3으로 1점 뒤진 무사 1, 2루 기회에서 박해민이 타석에 들어섰다. 벤치의 사인은 번트였다. 하지만 박해민은 번트 자세를 취하다가 배트를 빼 SSG 투수 노경은의 몸쪽 직구를 그대로 당겨 우익선상을 타고 흐르는 싹쓸이 2루타를 만들어냈다. 순식간에 경기를 4-3으로 뒤집는 결정적인 한 방이었다.

경기 후 박해민은 당시 상황에 대해 "번트 사인이 났지만, 평소 감독님께서 유격수의 움직임을 보고 100% 수비가 움직인다 싶으면 언제든 강공(슬래시)으로 전환해도 좋다고 하셨다"며 "수비 위치를 확인해보니 유격수 (박)성한이가 베이스 쪽으로 치우치는 것을 보고 과감하게 배트를 빼서 쳤던 게 주효했다"고 비결을 밝혔다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

박해민의 가치를 확인할 수 있었던 경기.

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이런 타이트 한 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 건 홈런 한방 만이 아니다. 결정적 순간 허를 찌르는 작전 수행능력은 수비와 함께 박해민이 리그 최고다.

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박해민은 "이게 순간적으로 판단해야 될 게 너무나도 많은 어려운 일이긴 하다. 순간 유격수의 위치도 확인을 해야 되고 뜬 공이 나와도 안된다. 일단 굴려줘야 되는데 그런 부분들을 순간적으로 감안을 해서 실행을 옮겨야 되니까 정말 과감함이 좀 필요한 작전이지 않나 하는 생각이 든다"며 "어릴 때부터 작전에 대해서 많이 신경을 쓰고 하다 보니까 그런 부분에 있어서는 조금 자신 있기도 하고 무조건 해내야 된다는 생각을 가지고 움직이다 보니까 좀 이렇게 좋은 결과가 나오는 것 같다"고 설명했다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

그런 박해민도 시즌 초반인 4월에 유독 고전하는 경향이 있었다.

박해민은 "WBC 이후 시범경기 컨디션이 좋아 괜찮을 줄 알았는데, 개막 후 다시 안 좋아져 '4월과 뭐가 있나' 싶기도 했다"고 솔직한 속내를 털어놨다. 하지만 그는 "팬들도 다 아는 사실이니 오히려 편하게 마음먹으면서 결과가 하나씩 나오면서 좋은 방향으로 가고 있는 것 같다. 오늘도 앞선 타석들에서 타구 질이 좋았기에 마지막 승부처에서 자신 있게 강공을 할 수 있었다"며 베테랑다운 면모를 보였다.

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염경엽 감독 역시 박해민의 활약에 엄지를 치켜세웠다. 염 감독은 "초반 타선이 터지지 않아 끌려갔지만 7회 문성주의 추격 타점이 흐름을 바꿨고, 중요한 상황에서 박해민이 페이크 번트 앤 슬래시로 적시타를 쳐주며 주장다운 활약으로 승리할 수 있었다"고 칭찬했다.