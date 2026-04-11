'옥순♥' 30기 영수, 6월 결혼설에 답했다 "이런 게 외조 맞죠?"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 30기 영수가 옥순과의 결혼에 대해 언급했다.

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11일 영수는 자신의 SNS를 통해 누리꾼의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다.

영수는 "결혼 언제 하나요"라는 질문에 "이 질문이 제일 많네요. 먼저 많은 분들이 응원해 주셔서 감사드리고, 결혼에 대해 구체적인 계획은 아직 세우기 전이나 옥순님과 진지하게 만나고 있습니다"라고 답했다.

앞서도 영수는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'를 통해 "6월 결혼설이 많이 돌던데 그건 아니다. 6월 결혼은 너무 급한 거 같다. 그렇다고 아예 생각이 없는 건 아니다. 차차 알아보면서 계획을 해보려고 한다"라고 밝힌 바 있다.

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또 "두 분 유튜브 하실 생각 없으신가요? 하면 좋겠네요"라는 질문에는 "'희노아락' 채널을 통해 6월쯤 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 많은 관심 부탁드려요 (이런 게 외조 맞죠?)"라고 답해 눈길을 끌었다.

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한편 영수와 옥순은 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 30기 출연자로 서로를 최종 선택했으며, 방송 후 현실 커플로 발전했다.

joyjoy90@sportschosun.com