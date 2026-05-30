'박성광♥' 이솔이, 잘 먹는데 42kg 유지.."위고비·마운자로보다 식욕 관리"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 늘씬한 몸매 유지 비결을 공개하며 화제를 모았다.

Advertisement

30일 이솔이는 다이어트와 체중 관리에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

이날 이솔이는 "너 위XX, 마운XX 해?"라는 영상과 함께 "위XX, 마운XX 같은 다이어트 주사를 많이 들어보셨죠?"라고 운을 뗀 뒤 "이 주사제들의 핵심 효과가 바로 식욕 관련 호르몬 관리"라고 설명했다.

이어 그는 "다이어트는 무작정 굶는 게 아니다"라며 "규칙적으로 잘 먹으면서 식욕 관리와 체질 관리를 통해 건강하게 유지하는 것이 중요하다"고 강조했다.

Advertisement

영상에서 이솔이는 몸에 밀착되는 상의를 입고 군살 하나 없는 몸매를 드러냈다.

Advertisement

특히 잘록한 허리 라인과 탄탄한 골반, 건강미 넘치는 하체 라인이 시선을 사로잡았다.

최근에는 비키니 사진을 공개해 화제를 모으기도 했다. 당시에도 완벽한 S라인과 탄탄한 몸매로 많은 관심을 받았던 이솔이는 꾸준한 자기관리로 감탄을 자아내고 있다.

Advertisement

또한 이솔이는 "제가 지금 42~43kg를 유지하면서 의외로 정말 많이 듣는 말이 있다"며 "'생각보다 잘 먹는데 어떻게 그렇게 관리하냐'는 질문을 자주 받는다"고 밝혔다.

Advertisement

그는 단순히 굶거나 극단적인 식단을 유지하는 것이 아니라 규칙적인 식사와 식욕 조절, 체질 관리 등을 통해 현재의 몸 상태를 유지하고 있다고 설명했다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 이후 SBS 예능 프로그램 동상이몽2 - 너는 내 운명에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다.

특히 이솔이는 지난해 여성암 투병 사실을 고백해 큰 응원을 받았다. 그는 수술과 항암 치료를 받았다고 밝히며 힘든 시간을 이겨낸 근황을 전했고, 이후 건강을 회복하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com