유재석, 변우석 예능감에 '항복'…"얘 사람 맥일 줄 아네"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유재석이 배우 변우석의 날카로운 예능감에 혀를 내둘렀다.

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11일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '쉼표, 클럽' 멤버들과 신입 회원 변우석의 긴장감 넘치는 봄맞이 강남 회동이 공개됐다.

이날 유재석은 첫 모임에 긴장했다는 변우석에게 식사 여부를 물었고, 변우석은 "긴장돼서 아침을 안 먹었다. 평소엔 세 끼를 먹는다"고 답했다.

이어 정준하가 "난 원래 하루에 한 끼밖에 안 먹는다"고 주장하자, 변우석은 그를 빤히 바라보다 "24시간(내내 먹는 거 아니냐)"이라며 묵직한 돌직구를 날렸다.

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예상치 못한 공격에 유재석은 "변산타워 님도 은근히 사람 맥일 줄 안다"며 변우석의 예능 본능을 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어진 점심시간에도 변우석의 활약은 멈추지 않았다. 부대찌개 라면 사리를 두고 정준하와 묘한 기싸움을 벌이던 변우석은 "너무 안 익었다"며 너스레를 떨었고, 결국 유재석으로부터 "내가 말했지? 얘가 은근히 사람 맥인다니까"라는 확신 섞인 평을 들으며 역대급 캐릭터의 등장을 알렸다.

narusi@sportschosun.com