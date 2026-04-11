홍현희♥제이쓴, 싸우고도 같이 촬영…"진짜 힘들었다" ('핑계고')

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[스포츠조선 정안지 기자] 홍현희가 과거 남편 제이쓴과 함께 관찰 예능 프로그램에 출연했던 당시를 떠올리며 고마운 마음을 전했다.

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11일 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에는 "전성기는 핑계고"라는 제목으로 지석진과 허경환, 홍현희가 출연한 영상이 게재됐다.

이날 홍현희는 부부싸움 이야기에 결혼 3주 차에 TV조선 '아내의 맛'에 출연했던 당시를 떠올렸다.

홍현희는 "신혼 때 바쁘고 집안일로 싸우는데 또 다음날은 관찰 프로그램을 찍어야 하니까 진짜 힘들었다"라며 전날 티격태격했어도 티를 낼 수 없었던 당시에 대해 이야기 했다.

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이어 그는 "나는 후배 다루듯이 이쓴 씨한테 '어제는 어제의 감정이고 오늘은 감독님 계시니까 티 내지마'라고 했었다"라면서 "그래서 그런 걸로 더 많이 싸웠다"라고 털어놨다. 홍현희는 "제이쓴 씨가 '내가 알아서 할 거다. 왜 이래라저래라 하냐'고 한다"라면서 방송 욕심에 괜히 더 예민해졌었던 당시에 대해 말했다.

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이에 유재석은 "그런 프로그램을 보면 불안하다. 또 내가 알지 않나. 아무 이벤트가 없으면 지켜만 볼 수 없다. 뭐가 있어야 하니까 늘 그런 프로그램을 하게 되면 제작진도 고민이지만 출연하시는 분도 얼마나 힘들겠나"라면서 재미를 드려야 한다는 부담이 생길 수밖에 없는 상황에 대해 전했다.

홍현희는 "그걸로 이쓴 씨한테 너무 미안하면서 고맙다"라면서 "내가 한 3년을 과하게 많이 했는데 자기는 하기 싫지만 그래도 '네가 돋보인다면 내가 하겠다'라고 했다"라면서 희극인 아내를 위해 감내했던 남편에게 고마운 마음을 전했다.

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그때 허경환은 "이렇게 싸워도 결혼하는 게 낫죠?"라면서 "이렇게 들으면 '결혼하고 싶다'라고 하다가 집에 혼자 있으면 편할 때 있다. 갈팡질팡한다"라고 결혼에 대해 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com