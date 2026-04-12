'하반신 마비' 박위♥송지은, 2세 임신 준비 중 기쁜 소식..."어린이꽃 피어나기를"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 시크릿 출신 송지은이 국제 어린이 양육가구 컴패션의 꽃서트를 무사히 마쳤다.

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12일 송지은은 "어린이 꽃이 활짝 피어나기를 바라는 마음으로 한자리에 모인 이번 꽃서트"라며 남편 박위와 함께 했다.

송지은은 "작은 관심과 사랑이 모여 누군가의 오늘을 살리고, 내일을 피어나게 한다는 걸 다시 한 번 마음에 새기게 되었어요. 그 자리에 함께할 수 있어서 감사했고, 무대를 통해 같은 마음을 나눌 수 있어서 더 기뻤습니다. 우리의 작은 손길이 오늘도 어딘가에서 한 송이 꽃으로 피어나고 있기를"이라 전했다.

현재 2세를 갖기 위해 노력하고 있는 송지은 박위 부부는 어린이를 위한 '선한 영향력'을 펼치고 있다.

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최근 송지은은 박위와 함께 국제 어린이 양육기구 '컴패션'의 홍보대사로 위촉됐다.

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앞서 송지은은 국제어린이양육기구 컴패션에서 진행한 나눔 콘서트에도 참여했다.

가수 백지영을 비롯해 이장원·배다해 부부, 싱어송라이터 이진아, 박위·송지은 부부가 행사 취지에 공감해 무대를 함께했다.

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한편 송지은 박위는 지난 2024년 결혼하며 많은 응원을 받았다.

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박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만 꾸준한 재활을 통해 현재 상체를 움직일 수 있을 정도로 회복했다.

shyun@sportschosun.com