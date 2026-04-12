유명 배우 인터뷰 불발→AI로 기사 작성..잡지사 ‘가짜 인터뷰’ 논란

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[스포츠조선 박아람 기자] 싱가포르의 한 잡지사가 배우와 실제 인터뷰를 진행하지 못한 채 인공지능(AI)을 활용해 가상의 인터뷰를 제작·게재하면서 논란이 일고 있다.

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현지시간 9일 싱가포르 매체 MS뉴스 등에 따르면, 남성 잡지 '에스콰이어 싱가포르'는 지난달 6일 '마켄유의 울림'이라는 제목의 기사를 공개했다.

해당 기사는 넷플릭스 실사 드라마 '원피스'에서 조로 역을 맡아 주목받은 일본계 미국인 배우 아라타 마켄유(마에다 마켄유)의 인터뷰 형식으로 구성됐다.

하지만 이 인터뷰는 실제로 진행된 것이 아니었다. 당초 매체는 대면 인터뷰를 추진했으나 일정 문제로 무산됐고, 이후 서면 답변 역시 받지 못한 상태에서 마감 기한이 임박한 것으로 전해졌다.

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결국 매체는 AI 챗봇에 질문을 입력해 답변을 생성한 뒤, 이를 마치 마켄유가 직접 답한 것처럼 기사로 구성했다.

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기사에는 "이것이 우리가 기대하는 마켄유의 말인가, 아니면 우리가 그에게서 듣고 싶은 유명인의 메아리인가"라는 문구가 함께 실리며, AI가 생성한 답변임을 암시하는 표현도 포함됐다.

초기에는 큰 반응을 얻지 못했으나, 이후 유명 유튜버 등을 통해 알려지면서 논란이 확산됐다.

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특히 논란이 된 부분은 AI가 마켄유의 고인이 된 부친이자 액션 배우인 소니 치바를 언급하며 "아버지를 자랑스럽게 만들고 싶다"고 답한 대목이었다.

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이를 두고 온라인에서는 "언론 윤리를 어겼다", "고인의 감정까지 AI로 대신 표현하게 한 것은 부적절하다"는 비판이 이어졌다.

논란이 커지자 에스콰이어 싱가포르는 해당 문장을 삭제하고, 기사 수정 사실을 별도의 주석으로 남겼다.

매체 측은 "AI 활용은 의도된 창작적 선택이었다"며 "3월호 주제인 '메아리'에 맞춰, 실제 인물이 부재한 상황에서 디지털 시대 유명인의 페르소나를 구현하려는 실험이었다"고 해명했다.

한편 마켄유 측은 이번 사안과 관련해 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.