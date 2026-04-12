전소민, 결혼도 전에 '2세 포기'.."41살인데 언제 낳아 키우냐"(석삼플레이)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전소민이 솔직한 결혼관과 함께 '딩크'에 대한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

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11일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 "오랜만에 봐도 우린 여전하구나? | #석삼플레이 시즌1 EP.1 경기도 광주 #지석진 #이상엽 #전소민 #이미주"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 지석진은 새신랑이 된 이상엽에게 "아침 먹고 왔냐"고 물었고, 이상엽은 "아내가 호박죽을 해줬다. 매일 차려준다"고 자랑하며 행복한 신혼 일상을 전했다.

이에 이미주와 전소민은 "정말 대단하다"며 감탄했고, 지석진은 "첫눈에 반했다고 하더라. 정말 미인이시다. 아기를 낳으면 정말 귀여울 것 같다"고 거들었다.

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이미주는 "딸이 좋냐, 아들이 좋냐"고 물었고, 이상엽은 "딸이 좋지만 아들 하나, 딸 하나가 가장 이상적"이라며 흐뭇한 미소를 지었다.

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이 가운데 지석진이 전소민에게도 자녀 계획을 묻자, 전소민은 "오빠, 저는 틀렸다"고 뜻밖의 답변을 내놔 모두를 놀라게 했다.

이어 그는 "둘이 그냥 행복하게 살 거다. 대를 끊을 것"이라며 "마흔한 살인데 언제 낳아서 언제 키우냐. 힘들다"고 현실적인 고민을 털어놨다.

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한편, 전소민은 지난달 개봉한 영화 '열여덟 청춘'에 출연했다. '열여덟 청춘'은 남다른 교육관을 가진 쿨한 교사 '희주(전소민)'와 그런 담임이 귀찮기만 한 18세 고등학생 '순정(김도연)'이 만나 자신의 존재감을 찾아가는 빛나는 청춘의 기록을 담은 작품이다.