남보라, 45kg→57.6kg 확 불어난 몸무게...만삭인데 "한달간 변동 無"

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[스포츠조선 김수현기자] 곧 출산을 앞둔 만삭의 임산부 남보라가 현재 몸무게를 공개했다.

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12일 남보라는 "흠... 한 달 동안 변동 없음. 괜찮은 건가?"라며 갸우뚱 했다.

이른 아침 체중계 위에 올라선 남보라는 57.6kg 몸무게로 놀라움을 자아냈다.

임신 전 남보라는 키 165cm에 몸무게 45kg를 유지했지만 출산을 두 달 앞둔 지금 12.6kg가 불어났다.

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남보라는 갑자기 불어난 체중에 발까지 퉁퉁 부어있는 모습으로 걱정을 안기기도 했다.

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앞서 남보라는 지난 2월 임신 21주차 당시 몸무게 53.4kg을 인증하기도 했다.

남보라는 출산이 얼마 남지 않았음에도 불구하고 꾸준히 운동을 하고 있으며 "의사 선생님도 체중 관리 잘하라는 말씀과 함께 운동 꼭 하라고 하셔서 임신 전보다 더 열심히 하고 있는 거 같다"라 밝혔다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 전했다.

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그는 오는 6월 출산을 앞두고 있으며, 태아의 성별은 아들인 것으로 전해졌다

이러한 가운데 최근 남보라는 자신의 유튜브 채널을 통해 "결혼 전 건강검진에서 자궁경부암을 유발할 수 있는 이상 세포를 발견해 지난해 3월 제거 수술을 받았다"라고 고백했다.

shyun@sportschosun.com