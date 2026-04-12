안정환, 2002월드컵 영웅인데.."떠올리기 싫어, 골든골에 많은 걸 잃었다"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 축구선수 출신 안정환이 2002년 월드컵을 회상했다.

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12일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 "구 테리우스 현 냉장고 아저씨(?) 안정환과 재석의 티격태격 케미부터 2002년 그날의 이야기까지!"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에서 유재석은 안정환에게 "유튜브 수익금 4억 3600만 원을 기부했다더라"며 박수를 보냈고, 안정환은 "어렸을 때 넉넉하지 않았던 기억이 있어서 기부를 하게 됐다"고 진심을 전했다.

이날 안정환은 2002년 월드컵에 대한 이야기도 꺼냈다. 그는 "사실 2002년 이야기는 별로 하고 싶지 않다"고 말했고, 유재석이 "그래도 오늘은 좀 하라"고 하자 "그래서 지금 하려고 하지 않냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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그는 "대한민국 국민 중에 실시간으로 가장 욕많이 먹은 사람이 저다"라며 "형도 저 욕하지 않았냐"라고 물었고, 유재석은 "야유~저거!"라며 당시를 재연해 웃음을 더했다.

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특히 2002 월드컵 16강 이탈리아전에서 터뜨린 '골든골'에 얽힌 뒷이야기도 공개됐다. 당시 이탈리아 페루자 소속이던 안정환은 연장 후반 극적인 골을 터뜨리며 한국의 8강 진출을 이끌었지만, 이후 예상치 못한 시련을 겪었다.

안정환은 "그 한 골을 위해 달렸는데, 많은 걸 얻고 많이 얻었다"며 "이탈리에서 뛸 때 방출 당하고, 마피아들이 절 죽인다고 했다"고 당시의 어려움을 털어놨다.

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이어 잉글랜드 프리미어리그 명문 구단 블랙번 이적이 무산된 일도 언급했다. 그는 "계약서에 사인까지 했는데 분쟁이 생기면서 무산됐다"며 "그때는 커리어가 끝날 수도 있겠다는 생각이 들 정도로 정신적으로 힘들었다"고 회상했다.

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마지막으로 안정환은 후배 선수들에게 전하고 싶은 말을 묻자 "그 말이 제일 싫다"며 솔직한 속내를 드러냈다. 그는 "저보다 훌륭한 사람도 많다. 다치지 말고 즐기라고 하는 거는 X뻥이다. 저는 즐기면서 축구한 적이 단 한번도 없다"라고 특유의 유쾌함을 드러내 폭소를 자아냈다.

'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com