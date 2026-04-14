정우, 사생 피해 공포 "혈서·털 보내고 쓰레기 뒤져...무서워 숨었다" ('짠한형')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정우가 드라마 '응답하라 1994' 이후 사생 피해로 힘들었던 시간을 털어놨다.

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13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "요~서까지 그라믄 안 돼"라는 제목으로 배우 정우, 현봉식, 신승호가 출연한 영상이 업로드됐다.

이날 신동엽은 "아내 휴대폰 배경 화면이 정우였다. 너무 좋아했다"라면서 드라마 '응답하라 1994' 에서 '쓰레기' 캐릭터를 맡은 후 인기 절정이었던 정우에 대해 이야기 했다. 이어 그는 "그때 이후에 '여기저기서 많이 보겠구나' 했는데 좀 뜸 했다"라면서 그 이유에 대해 물었다.

이에 정우는 "물론 너무 감사하지만, 갑자기 유명해지면서 사생팬들이 너무 많이 생겼다"라고 털어놨다.

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그는 "봉투에 본인 털을 담아서 보내시는 분들도 계시고 혈서도 보낸 사람들도 있었다"며 상상을 초월하는 사생 피해로 모두를 놀라게 했다. 충격적인 일은 여기서 그치지 않았다. 정우는 "집 골목길에 찾아오셔서 카메라로 찍고 심지어 쓰레기통까지 뒤졌다"고 털어놓으며 당시 상황의 심각성을 전했다.

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정우는 "그게 감당이 안 됐다. 그래서 한동안은 숨어버렸다"라면서 "너무 겁나기도 하고 너무 조심스러웠다"라면서 활동 공백기의 이유를 설명했다.

정우는 "내가 한 거에 비해선 너무 많은걸, 되게 쑥스러웠다"라면서 "그래서 '내가 여기에 취하지 말고, 조금은 발걸음이 더디더라도 다시 내가 처음 시작했던 영화판으로 돌아가서 다시 새롭게 시작하자'라고 생각을 했었다"라고 이후 영화판으로 돌아가 1년에 1작품을 하며 주어진 역할마다 몰두했던 지난 시간을 떠올렸다.

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그는 "물론 지나고 나면 '이때 이 선택을 할 걸 그랬나'라는 생각도 들긴 하는데, 두 갈래 길이 있어도 어떤 길로 가더라도 아쉬움은 남지 않나. 그런 생각에 조금씩 나아가면서 지금까지 왔다"라며 "근데 많은 분들이 '왜 다작 하지 않았냐' 그 말씀은 많이 해주시는 것 같다"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com