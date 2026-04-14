'검은사막 모바일', 리마스터 및 PC 클라이언트 업데이트 기념하는 유저 초청 행사 개최

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펄어비스는 지난 11일 '검은사막 모바일' 유저 초청 행사 '하이델 피크닉 : 샤카투 PC방 편'을 열고 모험가들과 소통하는 시간을 보냈다고 밝혔다.

'하이델 피크닉'은 다양한 주제와 방식으로 유저들을 만나는 행사로, '검은사막 모바일' 리마스터 및 PC 클라이언트 업데이트를 기념하는 마련됐다.

사전 신청을 통해 선정된 53명의 이용자들과 다양한 게임 경험을 공유하는 자리로 구성됐다. PC 클라이언트로 '검은사막 모바일'을 직접 체험할 수 있는 환경을 조성해 유저들은 한층 향상된 그래픽과 조작감을 경험했다고 펄어비스는 전했다.

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또 인게임 콘텐츠와 연계한 이벤트도 진행됐다. 유저들은 팀을 나눠 물타오르는 모래성, 아즈낙 전장, OX 퀴즈, 라밤의 시련, 검은 사당 대결 등 다양한 콘텐츠를 함께 즐기며 색다른 플레이 경험을 공유했다.

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'검은사막 모바일'은 서비스 8년 차에도 리마스터와 PC 클라이언트 업데이트를 통해 다양한 플레이 환경을 확장하고, 이용자들의 게임 경험을 개선해 나가고 있다고 펄어비스는 전했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com