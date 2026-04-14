‘벙벙좌’ 영식, 눈밑 지방재배치 후 자신감 풀상승…연예인급 화보 도전까지

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 24기 영식이 확 달라진 비주얼로 화보 촬영에 도전하며 근황을 전했다.

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24기 영식은 최근 자신의 SNS를 통해 "지극히 평범한 남자의 화보"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.

공개된 콘텐츠에는 메이크업과 헤어, 의상 스타일링을 새롭게 시도한 그의 모습이 담겼다. 기존 방송에서 보여줬던 이미지와는 다른 세련된 분위기로 시선을 끌었다.

특히 영상 속 영식은 스타일링을 마친 뒤 "새로 태어난 것 같다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "처음에는 비용이 아깝다고 생각했는데 전혀 그렇지 않다"며 "자신감이 많이 올라갔다. 앞으로 더 멋진 모습으로 좋은 인연을 만나고 싶다"고 밝혔다.

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이번 화보는 스타일링 컨설팅 업체와 함께 진행됐으며 다양한 콘셉트와 표정 연출을 통해 색다른 매력을 강조했다. 이전보다 한층 또렷해진 인상과 변화된 분위기가 눈길을 끈다.

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한편 영식은 앞서 유튜브 채널을 통해 눈밑 지방 재배치 시술을 받은 사실을 밝히며 화제를 모은 바 있다. SBS Plus·ENA '나는 솔로' 출연 당시 '벙벙좌'라는 별명으로 주목받았던 그는 이후 꾸준히 외모와 이미지 변신을 시도하며 변화를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com