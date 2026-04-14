"육아에 부적합한 성격" 황보라, 결국 정신과 약 처방받았다

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황보라가 정신과 상담에서 육아에 부적합한 성격을 가졌다는 진단을 받았다.

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14일 '황보라 보라이어티' 채널에는 '*충격* 임신 준비 중 정신과에서 엄마 부적합 판단 받은 황보라ㅣ드디어 난포 생성, 시험관, 난임'이라는 영상이 공개됐다.

최근 시험관 시술에 집중하고 있는 황보라는 스트레스 해소를 위해 정신과 상담에 나섰다. 황보라는 담당의에게 "어느 날부터 갑자기 힘이 하나도 없다", "잘해야 한다는 강박이 심해졌다", "남편은 내가 너무 예민하다고 한다. 남편에게 말투가 거슬리다고 했더니 엄청 잘해주려고 한다" 등의 고민을 털어놨다.

그러자 담당의는 "가만히 있어야 하는데 가만히 안 있고, 아이를 지켜봐야 하는데 그게 안 된다. 이런 말을 해도 되는지 모르겠는데 육아에 적잡한 성격이 아니다"라고 봤다. 황보라는 격하게 공감하며 "아이의 밥을 먹여야 할 때, 그게 안돼서 일어나서 무언가를 갖고 온다. 맞다"라고 말했다.

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담당의는 "끝까지 지속하고 억제하는 능력이 부족하다"라며, 황보라에게 안정 상태 조절을 위한 약 처방을 했다.

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한편 황보라는 2022년 배우 김용건 차남이자 하정우 남동생인 김영훈과 결혼했으며 2024년 아들을 출산했다.

joyjoy90@sportschosun.com