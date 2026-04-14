이봉원, '암 투병' ♥박미선 위해 짬뽕 내려놨다…"부르면 군말 없이 출동"

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[스포츠조선 김준석 기자] 이봉원이 아내 박미선의 유방암 투병 당시, 생업도 뒤로한 채 곁을 지켰던 뭉클한 비하인드를 공개했다.

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14일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연한 이봉원은 최근 유방암 투병 사실을 고백해 팬들의 가슴을 쓸어내리게 했던 아내 박미선의 근황을 전했다.

이날 이봉원은 평소의 장난기 어린 모습 대신 진지한 표정으로 "최근 애 엄마 건강이 안 좋아져서 같이 병원 다니며 치료를 도왔다"고 운을 뗐다.

특히 그는 천안에서 짬뽕집을 운영하며 눈코 뜰 새 없이 바쁜 와중에도, 아내의 병원 진료 날이면 모든 스케줄을 제쳐두고 달려갔음을 밝혀 눈길을 끌었다.

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이봉원은 자신의 성격에 대해 "원래 누군가를 살뜰히 챙겨주는 성격이 못 된다"고 자평하면서도, 아내의 투병 앞에서는 180도 달라진 면모를 보였다.

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그는 "아내가 뭐 해달라고 하면 군말 없이 다 해줬다. '어디 가야 한다'고 하면 고민 없이 '내가 갈게'라고 하며 매번 동행했다"고 전하며 무뚝뚝함 뒤에 숨겨진 깊은 사랑을 드러냈다.

이어 박미선의 현재 상태에 대해서는 "이제 다행히 치료는 다 끝났고, 약을 먹으면서 추이를 지켜보고 있는 상황"이라고 설명해 시청자들을 안심시켰다.

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narusi@sportschosun.com