아이유, 남동생 얼마나 때렸길래..“'폭싹' 남매 장면 보더니 PTSD 호소해”

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 아이유가 남동생과의 현실 남매 에피소드로 웃음을 안겼다.

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14일 'TEO 테오' 채널에는 '살롱드립' 아이유, 변우석, 노상현, 공승연 편 영상이 공개됐다.

형제 이야기가 나오자 변우석은 5살 차이 나는 누나를 언급, "누나는 저를 엄청 챙겨준다. 나이 차이가 있다 보니 제가 고등학생 때 누나가 옷이나 맛있는 걸 사주곤 했다. 싸운 적은 딱 한 번 있다"라고 말했다.

반면 아이유는 "저는 저번에 얘기했듯이 어릴 때 남동생을 많이 때렸다"라며 현실 남매 면모를 보여 웃음을 안겼다. 이어 "우석 씨 누나 이야기가 너무 예쁘게 들렸다"라고 덧붙였다.

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그런가 하면 아이유는 동생이 아직 자신의 흥행작 드라마 '폭싹 속았수다'를 안 봤다면서 "쇼츠로만 보고 정주행은 안 했더라. 금명, 은명 남매 파트를 보면 너무 PTSD가 온다고 했다. 못 보겠다고 하더라"라고 설명해 웃음을 안겼다.

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한편 아이유는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com