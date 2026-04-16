방탄소년단 진, 대인배 인터뷰 "앨범 크레딧 혼자 빠진 진짜 이유"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 진이 대인배 면모를 드러냈다.

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최근 롤링스톤과 방탄소년단의 인터뷰가 공개됐다. 이 자리에서 진은 새 앨범 '아리랑' 크레딧에서 혼자만 빠진 이유를 솔직하게 설명했다.

진은 "어디에서도 하지 않았던 말인데 내가 작업한 게 없다. 솔로 투어를 하다 멤버들이 세션을 하고 있는 곳에 도착했을 때는 이미 백 몇십 곡이 만들어져 있었다. 그중 추리고 추린 노래들을 테스트 녹음하는데 일주일에서 10일 정도를 썼다. 그게 끝나니까 세션이 끝났다. 세선 시작 세달 전부터 스케줄이 잡혀있었다. 내 투어는 그보다 몇달 전부터 잡혀있었다. 타이밍이 맞지 않았다"고 말했다.

'작곡 크레딧이 몇개만 더 있었으면 얼마나 좋았을까'라는 진행자의 말에도 진은 "나도 그랬으면 좋았을 거라 생각하지만 멤버들이 워낙 잘해줬다. 내가 욕심내서 세션을 몇달 더 미뤘다면 우리의 인터뷰도 몇달 뒤였을 거다. 팬분들이 그 몇달 간 심심했을 것"이라며 "지금만 있는 게 아니다. 기회는 언제든 있다. 당시에는 최선의 선택이었다"고 쿨한 반응을 보였다.

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방탄소년단은 지난달 정규 5집 '아리랑'을 발표했다. 그런데 진은 솔로 투어 일정으로 뒤늦게 송캠프에 합류하면서 새 앨범 작사 작곡 크레딧에 이름을 올리지 못했고, 이에 대한 논란이 발생했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com