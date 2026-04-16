수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 영웅 '미스트' 등 업데이트 실시

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넷마블은 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'에 신규 영웅 '미스트'를 추가하는 등 업데이트를 실시했다고 16일 밝혔다.

[궁극의 지배자] 미스트는 만능형 영웅으로 '즉사' 효과를 사용하는 덱에서 활용할 수 있으며 '공포' 상태이상을 통해 즉사 효과 부여를 지원한다. 함께 추가된 [삼두육비] 나타는 3인 기반의 PvE 콘텐츠에서 마법형 딜러로 활용 가능한 것이 특징이다.

신규 전설 펫 '제오', '요랑', '제브' 3종이 추가됐으며, 이외에 길드 최대 레벨을 15단계까지 확장하고 신규 코스튬 2종도 새롭게 공개됐다. 업데이트를 기념해 다양한 보상을 제공하는 이벤트가 열린다. 먼저 레이드 보너스 보상 횟수가 50회로 증가하며, 레이드 및 돌발 레이드 반복 플레이에 따른 보상을 제공하는 '레이드 버닝 이벤트'를 진행한다.

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또 펫 소환, 알 부화 등 펫 성장에 따라 보상을 받을 수 있는 '펫 성장 지원 이벤트'를 실시하며, 오는 23일부터 '결투장 도전 이벤트'를 통해 결투장 반복 플레이에 따라 영웅 소환 이용권, 승자의 메달 등의 보상을 선물한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com