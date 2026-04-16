'김우빈♥' 신민아 "거울 보며 아름답다 생각해, 다음생에도 신민아로 태어날 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 신민아가 변함없는 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

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15일 엘르 코리아 공식 유튜브 채널에는 "의외의 분야에 열정을 가진 민아핑. 오늘도 리즈 갱신 신민아… 그저 갓벽하다? 재혼 황후 나비에 그 자체"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 신민아는 이모티콘을 직접 선택하고 그 의미를 설명하는 형식의 인터뷰에 참여하며 유쾌한 분위기를 이어갔다. 평소와 다른 방식의 질문에도 자연스럽게 답하며 특유의 밝고 편안한 매력을 보여줬다.

가장 먼저 자주 사용하는 이모티콘으로는 웃음과 애정이 담긴 표정을 선택했다. 그는 "고마워할 때나 끝인사할 때 자주 쓴다"고 설명하며 특유의 사랑스러운 면모를 드러냈다.

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또한 타인이 보는 자신에 대해서는 웃는 얼굴 이모티콘을 골라 "웃는 이미지로 많이 보시는 것 같다"고 말했다. 반면 스스로 생각하는 자신에 대해서는 "머릿속이 복잡하고 정신이 없는 편"이라며 유령 이모티콘을 선택해 웃음을 자아냈다.

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가장 좋아하는 표정으로는 윙크 이모티콘을 꼽았으며 직접 따라하며 부끄러운 듯 웃어 보이기도 했다. 이어 고민하는 표정과 쿨한 표정을 언급하며 "쿨한 내 모습이 좋다"고 덧붙였다.

이후 진행된 OX 질문에서는 솔직한 답변이 이어졌다. "거울을 보며 진짜 아름답다고 낀 적이 있냐"는 질문에는 O를 선택했고, "다시 태어나도 신민아로 태어나고 싶냐"는 질문에도 O를 답했다.

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또한 "내 리즈는 아직 오지 않았다고 생각하느냐"는 질문에도 잠시 고민하는가 싶더니 결국 O를 택하며 현재에 안주하지 않는 생각을 밝혔다.

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다만 "봄날의 햇살, 러블리, 맑음 그 자체 등의 수식어 원탑이 본인이냐"는 질문에는 X를 선택하며 특유의 겸손함을 보였고, "지금 앞에 앉은 PD가 조금 얄밉냐"는 질문 역시 X로 답하며 웃음을 자아냈다.

한편 신민아는 차기작 디즈니+ 드라마 '재혼황후'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com