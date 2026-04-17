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고우림 "집 전부 ♥김연아 것"...아내가 만들어준 '유일한 남편 공간' 정체 ('홈즈')

고우림 "집 전부 ♥김연아 것"...아내가 만들어준 '유일한 남편 공간' 정체 ('홈즈')

[스포츠조선 정안지 기자] 고우림이 신혼집에서 자신의 개인 공간에 대해 이야기 해 눈길을 끌었다.

16일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 양세형이 '임장 꿈나무' 크로스오버 그룹 포레스텔라의 조민규, 고우림과 빌라의 편견을 타파하기 위한 '서울 빌라 특집' 임장을 떠났다.

이날 세 사람은 5억 원대 빌라 매물을 확인, 마지막으로 심플한 게스트룸에 들어섰다. 이때 양세형은 "게스트룸 혹은 잠깐 개인의 시간을 갖는 장소"라면서 "솔직하게 말해달라. 여태까지 나온 유부남 1000명 중 999명이 다 화장실이 개인 공간이라고 했다. 우림 씨는 집에서 개인 공간이 있냐"라고 물었다.

이에 고우림은 "난 일단 화장실은 아니다"라면서 "다행히 작업하고 쉴 수 있는 공간이 하나 있다"라고 밝혔다. 이어 그는 "거기서 취미도 하고 와인 냉장고도 넣었다. 아내가 들어와도 상관이 없다"라며 소소하지만 확실한 '나만의 공간'을 소개했다.

고우림 "집 전부 ♥김연아 것"...아내가 만들어준 '유일한 남편 공간' 정체 ('홈즈')

이를 들은 제작진은 "그럼 집에서 선수님(김연아) 공간은 어디냐"라고 물었고, 고우림은 "그 공간을 제외하고 전부다. 모든 게 그분의 것이기 때문에"라고 해 웃음을 안겼다. 그러면서 고우림은 "우리 집은 아주 평화로운 집이다. 강조드린다"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

이때 조민규는 '포레스텔라에서 제일 부러운 부부가 누구냐'라는 질문에 김연아, 고우림 부부를 꼽았다. 조민규는 "같이 있는 모습을 직접 본 사람은 거의 없을 거다"라면서 "옆에서 보면 굉장히 핑크빛 기류가 느껴진다"라고 전했다. 이어 "결혼 4년 차임에도 여전히 설렘이 보인다"며 "다른 멤버들에 비해 우림 씨가 연애 기간이 짧았던 만큼 더 애틋한 분위기가 있다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편 김연아, 고우림 부부 3년여 간의 교제 끝에 2022년 결혼, 서울 동작구 흑석동에 위치한 고급빌라 M 아파트에 신혼집을 꾸렸다. 해당 집은 김연아가 2011년 22억 원에 매입한 것으로, 현재 시세는 약 85억 원으로 전해졌다.

anjee85@sportschosun.com

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