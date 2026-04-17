'유깻잎과 이혼' 최고기, ♥PD 여친과 이미 한가족 '딸과 가족사진 공개'

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 최고기가 5년째 교제 중인 여자친구를 공개한 뒤 솔직한 심경을 전했다.

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17일 최고기는 유튜브 채널을 통해 TV CHOSUN 'X의 사생활' 출연 소감을 밝혔다. 그는 "이번 방송 출연에 대해 정말 많이 고민했습니다. 가볍게 결정할 수 있는 일이 아니었고 제 삶과 주변 사람들까지 함께 비춰지는 자리이기에 더 신중해질 수밖에 없었습니다"라고 털어놨다.

이어 "그럼에도 불구하고 출연을 결심한 건 있는 그대로의 제 모습을 숨기지 않고 보여드리고 싶다는 마음이 컸기 때문입니다"라며 진솔한 이유를 전했다.

그는 자신의 과거를 언급하며 "저는 부족한 부분이 너무나 많은 사람입니다. 한 번 넘어졌다가 다시 일어난 인생이기에 더더욱 신중하게 고민하고 또 고민해봤습니다"라고 고백했다.

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또한 "따뜻한 말씀들 하나하나 잘 보고 있습니다. 그 마음들이 저에게는 생각보다 더 크게 다가오고 앞으로 살아가는 방향에도 영향을 주고 있습니다"라며 응원에 대한 감사함을 드러냈다.

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앞으로의 다짐도 전했다. 최고기는 "앞으로도 저는 조금 더 차분하게 그리고 누군가와 부딪히기보다는 한 걸음 물러서서 이해하려고 하는 마음으로 살아가보려 합니다. 항상 져줄 수 있는 사람이 되는 게 더 의미 있다고 믿습니다"라고 밝혔다.

끝으로 "부족한 모습까지도 지켜봐 주셔서 감사합니다!!!"라고 덧붙이며 글을 마무리했다.

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이와 함께 공개된 사진도 눈길을 끌었다. 최고기는 여자친구와 다정하게 찍은 투샷은 물론, 딸 솔잎 양과 함께한 가족사진 분위기의 사진까지 공개하며 한층 가까워진 관계를 드러냈다.

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앞서 최고기는 지난 14일 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 연인과의 관계를 처음으로 공개했다. 여자친구는 PD로 알려졌으며, 방송에서 최고기는 프러포즈 반지를 건네며 진심 어린 청혼을 해 눈길을 끌었다.

한편 최고기는 유튜버 유깻잎과 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

jyn2011@sportschosun.com