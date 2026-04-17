임창정 '200억' 쏟았는데…걸그룹 미미로즈, 4년 만 결국 해체

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 임창정이 제작한 걸그룹 미미로즈가 데뷔 4년 만에 결국 해체 수순을 밟게 됐다.

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16일 멤버 예원은 개인 SNS를 통해 "긴 논의 끝에 각자의 길을 걷기로 했다"며 팀 해체 소식을 직접 전했다.

그는 "팬들에게 가장 먼저 전하고 싶었던 말은 '고맙다'였지만, 더 무거운 소식을 전하게 돼 마음이 아프다"고 털어놨다.

이어 "이제는 팀이 아닌 개인으로 새로운 출발선에 서게 됐다"며 "함께한 시간과 팬들의 응원은 평생 소중한 기억으로 남을 것"이라고 덧붙였다.

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리더 연재 역시 "지금까지 미미로즈의 여정을 함께해줘서 고맙고 미안하다"며 활동 종료를 알렸고, 멤버 지아 또한 같은 날 탈퇴 소식을 전하며 사실상 팀 해체를 공식화했다.

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미미로즈는 2022년 9월 데뷔한 그룹으로, 임창정이 약 200억 원을 투자해 제작한 팀으로 주목받았다. 특히 그는 자금을 마련하기 위해 '소주 한 잔'을 포함한 약 170곡의 저작권을 매각한 사실을 밝히며 화제를 모은 바 있다.

이후 미미로즈는 2024년 포켓7엔터테인먼트로 소속사를 옮기고 7인조로 재편하는 등 재도약을 시도했지만, 끝내 팀을 유지하지 못하고 각자의 길을 선택하게 됐다.

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대규모 투자와 제작 배경으로 데뷔 전부터 큰 기대를 모았던 팀이기에, 4년 만의 해체 소식은 팬들에게 더욱 아쉬움을 남기고 있다.

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narusi@sportschosun.com