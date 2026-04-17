"암세포도 생명" 임성한 작가, 오늘(17일) 진짜 얼굴 공개…36년 만 방송 출연

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[스포츠조선 이지현 기자] 베일에 싸여 있던 작가 임성한(피비Phoebe)이 데뷔 36년 만에 모습을 드러냈다.

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최근 크리에이터 엄은향은 자신의 유튜브 채널을 통해 "4월 17일 저녁 7시 45분 유튜브 엄은향 채널에서 생방으로 만나요"라는 글을 게재했다.

이와 함께 공개한 이미지에는 "게스트로 임성한 작가님 안 모심 말 안 되구요", "배겨요? 안 보구요", "하여튼 야무져" 등 임성한 작가의 대사를 패러디 한 재미있는 홍보 문구를 더했다. 해당 라이브는 100만 구독자 기념임을 덧붙였다.

엄은향은 유튜브, 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼에서 활동하는 코미디 크리에이터로, 주로 임성한 작가와 관련된 콘텐츠를 선보여왔다. 평소 '인어 아가씨' '오로라 공주' '하늘이이시여' 등 임성한의 대표작을 패러디 했으며, 극 중 등장하는 전개, 무속 신앙 코드, 독특한 개사 처리 등을 코미디로 재가공해 많은 호응을 얻었다.

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그런 가운데, 엄은향은 지난 7일 "임성한 작가님께 연락 왔다. 다음 주 엄은향 100만 구독 기념 첫 라이브 한다. 게스트 임성한 작가다. 주작 아니고 진짜"라고 밝혀 화제를 모았다.

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특히 임성한 작가의 라이브 방송 출연이 믿기 힘들다는 반응이 많은 이유는 그가 베일에 쌓인 인물이기 때문. 임성한 작가는 1990년 드라마 '미로에 서서'로 데뷔해 '오로라 공주', '보고 또 보고', '하늘이시어', '인어 아가씨' 등 많은 화제작을 썼음에도 공식석상에 모습을 드러낸 바 없다.

또한 온라인상에 공개된 사진조차 과거의 흐릿한 증명사진 한두 장이 전부일 정도로 철저한 은둔 행보를 보여 왔기 때문에 36년 만에 처음으로 직접 연락해 출연을 알려온 것은 이례적인 일이다.

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엄은향은 "첫 라이브 때 '엄은향' 에게 궁금한 점을 댓글로 달아주세요! 그리고 임성한 작가님께 궁금한 점 함께 질문 달아주시면 제가 대신 여쭤보겠다지~?"라며 질문을 받고 있다. 과거 '오로라공주'에서 "암세포도 생명"이라는 대사로 시청자들을 충격에 빠뜨린 임성한 작가가 질문에 어떤 답을 내놓을지 많은 기대와 관심이 모아지고 있다.

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한편 임성한 작가는 현재 방영 중인 TV조선 주말드라마 '닥터신'을 집필했다.

olzllovely@sportschosun.com