심진화, 톱스타와 의외의 친분 "조인성이랑 술도 먹고 우리 집도 오는 사이"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 심진화가 배우 조인성과의 의외의 친분을 공개했다.

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16일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 심진화가 출연해 솔직한 입담을 자랑했다.

이날 심진화는 유튜브 콘텐츠를 찍는 한 식당을 언급하며, "조인성 씨랑도 여기 왔다"며 자연스럽게 인연을 언급해 놀라움을 안겼다.

그는 "언니랑 와보고 너무 좋아서 인성이랑도 꼭 오고 싶었다"며 해당 장소를 다시 찾았던 이유를 설명했다. 그러면서 자연스럽게 이름을 부르는 심진화에 서유정은 "조인성 씨와 친구냐"라고 물었고, 심진화는 "한 살 어리다. 원효 씨와 친구다"라고 덧붙였다.

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특히 심진화는 "인성이랑 나랑 원래 너무 친했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 "우리 집에도 올 정도였다"고 덧붙이며 남다른 친분을 강조했다.

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하지만 심진화는 "그날 여기서 술을 너무 취했는데, 그 이후로 인성이가 나를 잘 안 보더라"고 털어놔 웃음을 더했다. 그러면서도 "인성 씨는 이름처럼 인성이 좋은 사람"이라며 여전한 애정을 드러냈다.

한편 심진화는 지난 2011년 김원효와 결혼했다.

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olzllovely@sportschosun.com