'65세' 최화정, 10년 전 몸매 그대로? "현실은 치마 너무 타이트해...밤늦게 전골 폭식"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 최화정이 다이어트와 먹방 사이에서의 솔직한 일상을 털어놨다.

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16일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '세끼 다 챙겨먹는 65세 최화정이 10년 전 몸매 유지한 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 최화정은 홈쇼핑 10주년을 맞아 10년 전 첫 방송 당시 입었던 의상을 다시 입겠다고 밝혔다.

하지만 기대와 달리 현실은 냉정했다. 최화정은 "살을 못 빼서 옷이 너무 꽉 낄 것 같다"며 "이게 최선"이라고 고백했다. 특히 몸에 밀착된 의상 때문에 "치마도 너무 타이트해서 사이즈 큰 걸 몰래 사오려고 했는데 없다. 그래서 옷을 늘렸다"고 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

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이어 다이어트 실패 이유도 솔직하게 밝혔다. 그는 "그날 택배 음식 13개를 다 먹고 집에 갔는데, 부엌에 전골이 있더라"며 "너무 맛있어서 결국 밤에 다 먹었다"고 말해 폭소를 유발했다.

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또한 "지금까지 계속 다이어트를 해왔냐"는 질문에는 "오늘만 먹고 또 한다"며 현실적인 다이어트 루틴을 드러냈다. 그러면서 "먹는 걸 좋아해서 포기할 수 없다"며 "그냥 즐겁게 살고 싶다"고 말해 공감을 자아냈다.

한편 최화정은 이날 10주년 기념 행사에서 팬들과 직접 만나 소통하며 감동의 눈물을 보였다. 그는 "이렇게 와주신 분들 덕분에 10년을 이어올 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.

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olzllovely@sportschosun.com