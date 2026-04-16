하재숙 남편, 실종 선장 헌신적 구조로 '감사장' 받았다…"생업 뒤로한 사투"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하재숙의 남편 이준행 씨가 해상 사고 수색 현장에서 실종자를 발견하는 등 헌신적인 구조 활동을 펼친 공로로 해경으로부터 감사장을 받았다.

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속초해양경찰서는 16일 속초시 동명동에 위치한 회의실에서 최근 발생한 해양 사고 수색 현장에서 적극적인 구조 활동을 벌인 민간 구조대원들에게 감사장을 수여했다. 이날 수상자 명단에는 하재숙의 남편 이준행 씨가 포함돼 눈길을 끌었다.

이 씨는 지난 8일 오후 2시 14분께 속초 대포항 동쪽 약 1km 해상 수심 20m 지점에서 전날 발생한 어선 전복 사고로 실종됐던 70대 선장을 발견했다.

당시 이 씨를 비롯한 구조대원들은 생업까지 뒤로한 채 수색 작업에 참여하며 사고 수습에 힘을 보탠 것으로 알려졌다. 발견된 선장은 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

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이에 하재숙은 지난 9일 자신의 SNS를 통해 "며칠 전 사고로 실종되셨던 선장님은 어제 남편이 발견해서 잘 모시고 나왔다"며 "부디 이런 사고가 더는 없었으면 한다. 따뜻한 곳에서 편히 쉬시라"고 애도의 뜻을 전해 먹먹함을 더했다. 이어 "속초해양재난구조대와 해경 여러분 모두 고생 많으셨다"고 감사 인사를 덧붙였다.

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속초해경 관계자는 "민간 구조대원들의 적극적인 협조가 사고 수습에 큰 힘이 됐다"며 고마움을 전했다. 이우수 서장 역시 "해양 재난 구조대원들의 투철한 사명감과 헌신이 해양 안전을 지키는 데 큰 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 민관 협력을 통해 안전한 바다를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com