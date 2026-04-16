이시언, 만삭 화보 중 폭풍 오열…♥서지승은 볼록 D라인 자랑 "사랑해 우리 아가"

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[스포츠조선 정안지 기자] 이시언, 서지승 부부의 만삭 화보 촬영 현장이 공개됐다.

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16일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "친한 오빠 만삭 화보"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한혜진은 이시언, 서지승 부부의 만삭 화보 1일 매니저로 변신, 촬영 전반을 세심하게 챙기는 모습이 담겼다.

특히 이시언, 서지승 부부는 5년 전 결혼식을 올렸던 예식장에서 다시 카메라 앞에 섰다. 의미 있는 장소에서 진행된 촬영에 예식장 측 역시 적극적으로 나섰고, 대표는 콘셉트 기획부터 디테일까지 직접 챙기며 힘을 보탰다. 예식장 대표가 이시언과 드라마 작품을 함께했던 의상팀 팀장이었다고.

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여기에 한혜진은 부부와 스태프들을 위해 직접 케이터링을 직접 준비하는 것은 물론, 제주도 꽃집에서 화관까지 주문하는 등 세심한 손길로 현장을 챙겨 눈길을 끌었다. 이시언은 "우리 만삭 촬영을 너무 성대하게 하는 것 같다"라면서 많은 이들의 도움에 고마운 마음을 전했다.

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본격 만삭 촬영을 진행, 한혜진은 입체 초음파 사진을 보고는 "아빠 입술과 똑같다"라면서 놀라 웃음을 안겼다.

이어 이시언은 태명 '태건이'를 향한 진심 어린 편지를 꺼내 읽었다. 그는 "아직 직접 만나보진 못했지만, 벌써 내 인생에서 가장 소중한 사람이 됐다"는 고백과 함께 "언제나 네 뒤에서 든든한 힘이 되어주겠다"는 다짐을 전한 그는 결국 눈물을 보이며 '예비 아빠'의 벅찬 감정을 드러냈다.

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이후 드레스로 갈아입고 등장한 서지승은 한층 도드라진 D라인을 자랑했고, 이를 본 한혜진은 "이제 배가 확 티가 난다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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촬영은 다양한 콘셉트로 이어졌고, 한혜진은 모델로서의 경험을 살려 포즈와 디테일을 꼼꼼히 체크하며 완성도를 높였다.

한편 이시언은 6세 연하의 서지승과 공개 열애 4년 만에 2021년 결혼했다. 이후 지난해 12월 아들 임신 소식을 전했으며, 오는 6월 출산을 앞두고 있다.

anjee85@sportschosun.com