'승승승승승승' 삼성 또 이겼다 '1위 그대로'…'실책 자멸' 한화, 6연패 [대전 리뷰]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 파죽의 6연승을 달리며 선두 굳히기에 나섰다.

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삼성은 16일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 6대1로 승리했다. 삼성은 6연승을 달리며 11승1무4패로 선두 자리를 굳게 지켰다. 한화는 6연패. 시즌 10패(6승)를 당했다.

삼성은 박승규(우익수)-김지찬(중견수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)-김헌곤(좌익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 아리엘 후라도.

한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-이도윤(3루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-박정현(유격수)이 선발로 나왔다.

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2회초 삼성에서 선취점이 나왔다. 실책 덕을 봤다. 전병우의 타구가 2루수 방향으로 향했다. 공을 2루수 하주석을 맞고 튕겨나갔고, 전병우는 어수선한 틈을 타 2루까지 안착했다. 이후 이재현의 적시타가 나오면서 삼성은 1-0 리드를 잡았다.

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3회초에도 한화의 실책이 나왔다. 1사 후 디아즈의 볼넷에 이어 류지혁 타석에서 나온 유격수 땅볼 때 송구 실책이 이어졌다. 강민호가 삼진으로 돌아섰지만, 전병우와 이재현의 연속 안타로 3-0으로 점수가 벌어졌다.

6회말 한화가 한 점을 만회했다. 1사 후 문현빈이 3루타를 쳤고, 강백호의 희생플라이가 나왔다. 이날 경기 한화의 유일한 점수가 됐다.

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7회초 삼성이 추가 득점으로 승기를 잡아나갔다. 7회초 선두타자 최형우의 볼넷과 1사 후 류지혁의 안타가 나왔다. 이후 류지혁이 2루를 훔친 가운데 강민호를 유격수 뜬공으로 잡았지만, 전병우의 몸 맞는 공에 이어 이재현 타석에서 나온 우익수 뜬공 때 실책이 나오면서 주자 두 명이 홈을 밟았다. 점수를 5-1.

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8회초에는 김지찬과 최형우가 2루타와 안타로 쐐기점을 냈다.

사진제공=삼성 라이온즈

삼성은 선발 투수 후라도가 7이닝을 1실점으로 막은 가운데 미야지와 최지광이 각각 1이닝을 무실점으로 막으면서 승리를 지켰다.

한화는 왕옌청이 5이닝 3실점(비자책)을 기록한 가운데 박상원(1이닝 무실점)-이교훈(⅓이닝 2실점 비자책)-이민우(⅔이닝 무실점)-정우주(⅔이닝 1실점)-김종수(⅔이닝 무실점)-쿠싱(⅔이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com