고우림, ♥김연아와 오작교=장모님이었다 "연아가 먼저 DM 보내"

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[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획3'에서 '퀸연아' 김연아와 고우림의 러브스토리부터 '데뷔 8주년' 포레스텔라의 신곡까지 전격 공개된다.

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17일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 27회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 포레스텔라 고우림-조민규-강형호-배두훈이 '서울 뒷골목 투어' 특집에 나선다.

이날 '먹브로'와 포레스텔라는 '조민규계획' 스파게티를 올킬한 뒤, 자연스럽게 결혼 토크에 돌입한다. 강형호는 전현무가 "아내를 소개팅에서 만났냐"고 묻자, "동네 술집에서 만나 2년 전에 식을 올렸다"고 답한다. 이어 "우리 팀은 막내 고우림이 제일 먼저 장가 갔다"며 '결혼 4년차' 고우림에게 바통을 넘긴다. 이에 고우림은 "제가 결혼 4년차, 배두훈 형이 3년차, 강형호 형이 2년차"라며 결혼은 최연장자 임을 밝혔다. 또 고우림은 김연아와의 첫 만남에 대해 "연아 씨 '아이스쇼' 축하 무대로 초대 받았다. 장모님이 저희 노래를 좋아해주셔서…"라며 뜻밖의 '오작교' 비하인드를 전한다. 이에 멤버들은 "그때 옆에서 (고우림의) 찐 리액션을 보는데 '얘가 미쳤나' 싶었다"며 첫 눈에 반한 고우림의 모습을 재현해 웃음을 자아낸다.

뜻밖의 '팀킬'에 고우림이 얼굴을 붉힌 가운데, 전현무는 "첫 만남 후는 어떻게 된 거냐"고 집요하게 파고든다. 고우림은 "다 같이 다시 만난 자리가 있었다. 이후에 연아 씨가 먼저 DM을 보냈다"고 털어놓고, 이를 듣던 전현무는 양손으로 볼을 감싸며 '찐' 리액션을 터뜨린다.

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이후 이들은 충무로 뒷골목으로 이동해 '막회+과메기' 맛집을 찾는다. 식당에 들어선 곽튜브는 '올드스쿨' 감성 인테리어에 "거의 충무로 세트장급"이라며 감탄하고, 막회가 등장하자 고우림이 폭풍 흡입을 선보여 눈길을 끈다. 이에 전현무는 또 다시 "연아 씨도 좋아할까? 평소 회 데이트는 하냐"며 '기승전 김연아'를 시전한다. 고우림은 "회를 좋아하는 것 같은데…"라며 덤덤히 일상을 전해 궁금증을 더한다. 분위기가 무르익자, 포레스텔라는 신곡을 전격 공개하며 먹트립의 피날레를 장식한다.

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김연아-고우림의 결혼 풀스토리는 물론, 포레스텔라의 신곡까지 모두 공개되는 MBN·채널S '전현무계획3' 27회는 17일(오늘) 밤 9시 10분 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com