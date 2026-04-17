'모자무싸' 한선화 "겉으로는 세 보여도 속은 여린 캐릭터…배종옥과 모녀 호흡 좋았다"

17일 상암 스탠포드호텔에서 열린 'jtbc토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 한선화. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한선화가 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 배종옥과 모녀 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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한선화는 17일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 제작발표회에서 "배종옥 선배가 현장에서 따뜻하고 배려심 있게 대해주셨다"라고 했다.

'모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 통해 신드롬을 일으킨 박해영 작가와 '동백꽃 필 무렵', '웰컴 투 삼달리' 차영훈 감독이 의기투합해 기대를 모았다.

한선화는 동물적이고 솔직한 매력이 돋보이는 배우 장미란 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 자신의 캐릭터에 대해 "장미란은 갑각류 같은 인물이다. 겉은 되게 세 보여도 속은 여린 인물이다. 또 작품 안에서 엄마이자, 최고의 배우인 오정희(배종옥)의 후광으로 인해 스트레스를 받으면서 감정의 골이 깊어진다"고 전했다.

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이어 배종옥과 모녀 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 한선화는 "선배님께서 저를 많이 배려해 주셨다. 연기를 준비하거나 리허설을 할 때도, 현장에서 따뜻하게 대해주셨다"며 감사함을 표했다.

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한편 JTBC '모자무싸'는 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com