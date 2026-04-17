‘서울대 금융맨♥’ 효민 남편 정체, "전 직장 상사들도 극찬" 외모+인성까지 완벽

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[스포츠조선 이지현 기자] 티아라 효민의 남편에 대한 극찬이 쏟아졌다.

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17일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 요리할 때 하나부터 열까지 모두 계획하는 계획요정 효민이 역대급 멘붕에 빠졌다.

이날 효민은 노희영 고문을 초대했다. 그는 '마녀'라는 별명으로 유명한 요리계의 큰손, 마케팅 전문가이자 '마스터셰프코리아' 시리즈에서 심사위원으로 활약하며 매의 눈으로 훗날 '흑백요리사' 우승자 최강록 셰프를 발굴해내기도 한 인물이다.

이날 노희영 고문은 효민은 물론 그의 남편까지 극찬했다. "효민처럼 똑부러지게 자기의 앞날을 개척해 나가는 친구가 없다. 너무 기특해"라고 운을 뗐다. 실제로 효민은 요리를 하나 해도 그 어렵다는 일식조리기능사 자격증을 취득할 정도로 집요하게 노력하고, 자기 이름을 건 브랜드들을 연달아 성공시키는 등 사업가로서도 왕성하게 활동 중이다.

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특히 노희영 고문은 "시집 잘 갔지"라며 "도대체 누구랑 결혼을 하는건지 사실 처음엔 좀 걱정을 했다. 제가 (효민)남편의 전 직장 상사들을 알아서 물어봤다. 그랬더니 사람이 너무 괜찮다는 거다. 막상 만나보니 진짜 너무 괜찮더라"고 칭찬했다.

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그러면서 "일단 결혼식장에서 외모로 점수를 다 줬다"면서, 학벌, 외모 등 완벽한 효민의 남편을 칭찬하며 "역시 효민이는 나를 실망시키지 않는군"이라고 이야기해 웃음을 안겼다.

이에 김재중 역시 "(효민 남편) 실물이 훨씬 더 멋지다"면서 "술도 한 잔 했는데 흐트러짐이 없다. 인성, 성품까지 정말 완벽하다"고 덧붙였다.

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380만 인플루언서로도 활약 중인 효민은 "남편이 고생이 많다"라며 실제 SNS 속 수많은 사진들을 찍어주는 사람이 바로 금손 남편이라고 자랑하기도 했다. 그러자 노희영 고문은 "걔(효민 남편) 착하다"고 이야기했다.

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한편 효민은 지난해 4월 서울 중구 신라호텔에서 서울대학교 출신 금융업 종사자와 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com