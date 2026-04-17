걸그룹 멤버 오빠, BJ 추행 혐의로 '구속위기'…경찰, 구속영장 신청

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[스포츠조선 이지현 기자] 유명 걸그룹 멤버의 친오빠가 여성 인터넷방송 진행자(BJ)를 추행한 혐의로 구속 갈림길에 섰다.

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17일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 강제추행 혐의를 받는 A씨에 대해 이날 구속영장을 신청했다.

A씨는 지난 14일 저녁 서울 강남구의 한 식당에서 피해자와 함께 술을 마신 뒤 자신의 주거지로 데려가 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 현장에서 현행범으로 체포된 것으로 전해졌다.

경찰 조사에 따르면 A씨는 유명 걸그룹 멤버의 오빠로, 범행 이틀 전 피해자로부터 이른바 '식사 데이트권'을 구매한 것으로 파악됐다.

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이와 별도로 피해자는 같은 날 '사생활 사진을 온라인에 유포하겠다'는 내용의 카카오톡 메시지를 받았다며, 성폭력처벌법상 촬영물 이용 협박 등의 혐의로 성명 불상의 인물을 경찰에 고소했다.

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경찰은 협박 메시지를 보낸 발신자의 신원을 추적하는 한편, 사건 경위 전반에 대해 수사를 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com