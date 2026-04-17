[공식]'국대 출신' 공상정, '환연3' 나온 ♥의사와 결혼..재결합 끝 "가을 신부 된다"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] '환승연애3' 출연자 공상정과 서민형이 결혼 소식을 전하며 인생 2막을 예고했다.

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17일 공상정은 자신의 SNS를 통해 "저 결혼해요"라며 직접 결혼 소식을 발표했다. 그는 "지지고 볶고, 싸우고 화해하고, 투닥투닥하며 누구보다 바쁘게 사랑하면서 여기까지 왔다"며 연인과의 시간을 돌아봤다.

이어 "서로 다른 점도 많았지만 맞춰가는 재미를 배우고, 이해하는 마음도 점점 커졌다"며 "안 싸우는 법은 아직 배우는 중"이라고 솔직하게 덧붙여 웃음을 자아냈다.

특히 공상정은 "지난 겨울, 민형이가 저 몰래 식장을 예약하면서 결혼 준비가 시작됐다"며 "귀여운 프러포즈도 받고 설레는 마음으로 하나씩 준비하다 보니 어느새 시간이 성큼 지났다"고 밝혔다.

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그러면서 "다가온 여름을 지나 가을의 신부가 된다"며 "앞으로도 지금처럼 웃음 많고 사랑 많은 두 사람이 될 수 있도록 따뜻하게 응원해 달라"고 전했다.

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한편 공상정은 2024년 티빙 연애 예능 '환승연애3'에 전 연인이었던 서민형과 함께 출연해 재결합에 성공했다. 쇼트트랙 국가대표 출신인 그는 2021년 은퇴 후 쇼트트랙 스타터 심판으로 활동 중이며, 서민형은 대학병원 외과 의사로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

다음은 공상정 SNS글 전문

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저 결혼해요..

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지지고 볶고,싸우고 화해하고,투닥투닥하며 누구보다 바쁘게 사랑하면서 여기까지 왔어요

서로 다른 점도 참 많았지만 맞춰가는 재미를 배우고,?이해하는 마음도 조금씩 커졌어요.안 싸우는 법은… 아직 배우는 중이에요ㅎㅎ

지난 겨울, 민형이가 저 몰래 식장을 예약하면서?저희의 결혼 준비가 시작됐답니다.귀여운 프러포즈도 받고,설레는 마음으로 하나씩 준비하다 보니?어느새 시간이 성큼 지나갔네요.

저는 다가온 여름을 지나, 가을의 신부가 됩니다

앞으로도 지금처럼 웃음 많고 사랑 많은 두 사람이 될 수 있게 따뜻한 마음으로 응원해 주세요