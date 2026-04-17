성시경, 김남길 보컬 레슨 16년 째에 경악 "서당개도 죽을 시간"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수로 변신한 김남길이 보컬 레슨만 16년 째 받고 있는 열정을 밝혔다.

Advertisement

17일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 김남길이 신인 가수로서 KBS 심야 음악 프로그램 첫 출연했다.

이날 음악을 향한 열정을 드러낸 김남길은 "보컬 레슨만 16년째"라고 밝혔다. 이에 성시경은 "16년 이면 보컬 선생님이 은퇴하실 때 아니냐"고 놀랐다.

그러자 김남길은 "저 때문에 은퇴를 못 하고 계신다"라며 "가르쳐 두면 연기를 하고 오면 발성이 달라지니까"라고 이유를 덧붙였다. 성시경은 "서당개 16년 이면 개가 죽는 시간이다"라고 웃음을 더했다.

Advertisement

김남길은 노래와 연기 발성의 차이에 대해 "연기 발성할 때는 가슴 소리를 많이 쓴다", "노래를 할 때는 톤이 높아지면서 두성으로 복식호흡을 많이 하게 된다"라고 직접 비교해서 보여줘 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 김남길은 지난달 각종 음원 사이트를 통해 첫 싱글 '너에게 가고 있어'를 발매했다.

olzllovely@sportschosun.com