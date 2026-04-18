박하선, 왕따·스토킹 피해자였다 "결혼식 전날도 찾아와, 신고 안 돼" ('아는형님')

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[스포츠조선 이우주 기자] '아는 형님' 박하선이 스토킹 피해를 고백했다.

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18일 방송된 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에서는 예지원, 정보석, 박하선이 게스트로 출연했다.

박하선은 과거 따돌림 피해를 당했다며 "고3 때 우리 학교에 '도전 골든벨' 촬영이 왔다. 그때 되게 예뻤는지 작가님이 김보민 아나운서 언니랑 예쁜 척을 하라 했다. 그래서 했는데 욕하는 게 화면에 잡힐 정도로 파장이 컸다"고 털어놨다.

박하선은 "우리가 여고라서 무서운 언니들도 많았다. 버스 타면 탔다고 욕하고 길만 걸어도 버스 창문을 열고 욕을 했다"며 "작가님이 시켜서 한 건데 내가 한 줄 알고 재수 없었나 보다. 그래서 돈도 없는데 택시타고 다녔다. 근데 택시 탄다고 또 욕 먹었다"고 밝혔다.

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뿐만 아니라 박하선은 오랜 기간 동안 스토킹 피해까지 당했다. 박하선은 "20대 때 어떤 팬을 만났는데 사인 부탁할 때 '사랑합니다' 적어달라 하지 않냐. 웬만하면 안 써주는데 써달라고 화를 내길래 써줬는데 그게 우리의 1일이었던 거다"라며 "결혼 직전에도 찾아왔다. 일기를 잔뜩 들고 와서 어떻게 할 거냐 했다"고 피해를 고백했다.

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박하선은 "스토킹 신고도 해봤는데 걔가 잘 피해간다. '하서니' 이런 식으로 썼는데 '박하선'이라고 쓴 게 아니면 신고가 잘 안 된다. 그걸 증거로 냈더니 할 수 있는 게 없다더라"라며 "그래서 나는 SNS도 당일에 안 한다. SNS에 당일에 올리면 걔 말고도 쫓아온다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com