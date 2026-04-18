"당하고만 있지 않아"…양의지, 김도영 투런에 응수하는 비거리 125m 추격포

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] KIA 타이거즈의 '기세'에 두산 베어스의 '자존심'이 응수했다. '천재' 김도영에게 역전포를 얻어맞으며 분위기가 가라앉을 뻔한 순간, 두산 베어스의 안방마님 양의지(39)가 거대한 아치를 그리며 잠실벌을 다시 뜨겁게 달궜다.

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양의지는 18일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와의 홈 경기에서 4번 타자 겸 포수로 선발 출전해, 추격의 고삐를 당기는 솔로 홈런을 터뜨렸다.

장면은 극적이었다. 8회초 KIA 김도영에게 역전 투런포를 허용하며 스코어는 2-4. 분위기가 급격히 KIA 쪽으로 쏠린 8회말, 선두 타자로 나선 양의지는 흔들리지 않았다.

사진제공=두산 베어스

상대 투수 김범수의 4구째 146km 패스트볼이 가운데로 몰리자 양의지는 특유의 부드러우면서도 묵직한 스윙으로 이를 걷어 올렸다. 배트 중심에 정확히 맞은 공은 큰 포물선을 그리며 좌중간 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리 125m에 달하는 대형 홈런이었다.

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데이터 수치도 완벽했다. 타구 속도는 165km, 발사 각도는 26.3도를 기록하며 가장 이상적인 홈런 타구를 만들어냈다. 시즌 2호 홈런이자, 잠실 안방마님의 위엄을 다시 한번 각인시킨 순간이었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com