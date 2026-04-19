김용만, 눈 앞에서 욕하는 아들 친구 혼내다 역풍 "꼰대냐고 난리나"(조동아리)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김수용과 김용만이 10대들의 거침없는 언어 습관에 당황한 일화를 전하며 현실 공감을 자아냈다.

Advertisement

19일 유튜브 채널 '조동아리'에는 "라스 레전드 썰부자 우럭여사 본인 등판 ㅋㅋㅋㅣ역대급 레전드 에피소드 찍고 가셨습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김수용은 만 17세 딸 나원 양을 언급하며 "요즘 아이들, 부모님께 '어쩔' 같은 표현 안 쓰냐"고 물었다. 이어 "우리 딸이 나한테 그런 말을 한 적이 있다"며 직접 겪은 일화를 공개했다.

그는 "딸이 볼을 빨갛고 촌스럽게 화장했길래 한마디 했더니 '어쩔'이라고 하더라"며 "또 어느 날은 밥을 먹다가 'X나 맛있네'라고 해서 깜짝 놀랐다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "그래서 '어떻게 아빠 앞에서 그런 말을 쓰냐. 그런 표현은 쓰는 게 아니다'라고 했더니, 딸이 '친구들은 다 쓴다'고 하더라"고 덧붙이며 씁쓸한 웃음을 지었다.

Advertisement

이에 서현철은 "요즘 아이들은 표현의 옳고 그름을 따지기보다는 하나의 일상적인 언어처럼 사용하는 경우가 많다"고 설명했다.

김용만 역시 비슷한 경험을 전했다. 그는 "아들 친구들과 함께 식사를 하는데 한 학생이 'X나 맛있네'라고 하더라. 식사를 마친 뒤에는 'X나 고맙습니다'라고까지 했다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "이걸 말해줘야 해야 하나 고민하다가, 아들 친구와도 친한 사이여서 따로 불러 설명했다"고 말했다.

Advertisement

하지만 상황은 예상치 못한 방향으로 흘렀다. 김용만은 "집에 돌아왔더니 아들이 '왜 내 친구한테 꼰대처럼 그러냐'고 하더라"고 전했고, 이를 들은 지석진은 "친구가 아들에게 '너네 아빠 나한테 X나 뭐라했어'라고 한 거 아니냐"라고 덧붙여 폭소를 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com