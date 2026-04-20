최불암, 허리디스크 수술 1년만 근황...재활 후 다큐로 복귀 "감사하다"

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[스포츠조선 정안지 기자]MBC 가정의 달 특집 다큐멘터리 2부작 '파하, 최불암입니다'가 오는 5월 5일(화)과 12일(화) 각각 방송된다.

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특집 다큐 '파하, 최불암입니다'는 배우 최불암의 삶과 연기 세계를 음악으로 되짚어보는 라디오 형식의 다큐멘터리다. 수십 년에 걸친 그의 연기사를 한 편의 플레이리스트로 구성해, DJ 진행과 함께 그의 작품과 인생을 음악으로 돌아본다. 마치 한 편의 라디오 프로그램을 듣는 듯한 색다른 연출로 기존 다큐멘터리와는 차별화된 몰입감을 선사할 것으로 기대된다.

"시청자에게 웃음과 위로를"… 최불암의 '광대 정신'

오래전부터 배우의 '광대 정신'을 강조해 온 배우 최불암. 그는 대중들의 삶의 무게를 함께 나누고, 웃음과 위로를 전하는 존재가 바로 배우라고 말한다. 이번 다큐멘터리를 준비하면서도 최불암 배우는 "오랜 시간 저를 사랑해 주신 시청자 여러분께 감사의 마음을 전하고 싶다. 그게 광대의 마음이다" 라고 밝혔다. 또 최불암만의 독특한 연기 비결도 공개되는데, 소품 하나하나의 디테일부터 대사를 살리는 방식 등 '최불암 표 연기'를 완성해 온 치열한 고민과 노력 등이 담길 예정이다.

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맏아들 박상원, 이번엔 DJ로 변신

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프리젠터로는 MBC 드라마 '그대 그리고 나'(1997~1998)에서 최불암의 맏아들로 출연했던 배우 박상원이 나선다. 연극과 춤, 뮤지컬, 사진 등 다양한 예술 영역에서 활동해 온 박상원은 이번 작품에서 라디오 DJ로 변신해 또 다른 매력을 선보인다. 특유의 부드럽고 친근한 목소리로 작품 분위기를 살리는 한편, 최불암의 상징 같은 '파하~' 웃음까지 재현해 시선을 모은다.

한국의 제임스 딘, 최불암... 배우 박근형 "그렇게 멋있는 남자는 처음"

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특집 다큐 '파하, 최불암입니다'에서는 젊은 시절 최불암 배우의 반전 매력도 공개된다. 최불암의 고등학교 동창이자 소설가 김춘복은 당시 최불암에 대해 "군계일학이었다. 청년들의 우상이었던 제임스 딘과 비슷했다"고 회상해 눈길을 끈다. 국립극단에서 연극배우로 함께 활동했던 배우 박근형도 "그렇게 잘생기고 멋있는 남자는 처음 봤다"면서, 지금의 '국민 아버지'와는 또 다른 매력을 지닌 배우 최불암의 청년 시절 이야기를 들려준다.

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배우 고두심 · 채시라 · 정경호 등...."모든 이야기를 들어줄 것 같은 아버지"

반면 배우 고두심은 전혀 다른 시선으로 최불암을 떠올렸다. "최불암 하면 구석에 앉아 계셔도 그냥 구수한, 투박한, 질그릇 같은 아버지가 생각난다"면서, "모든 이야기를 다 들어줄 것 같은 아버지"라고 언급해 주목된다. 이밖에도 배우 채시라, 정경호 등 최불암과 인연이 있는 배우들도 출연해 최불암 배우와 함께했던 시간에 대한 다양한 이야기와 추억을 소개할 예정이어서 주목된다.

한편, 특집 다큐 '파하, 최불암입니다' 티저 영상이 공개돼 시선이 집중된다. 영상에서 최불암 배우는 그동안의 '국민 아버지'와는 또 다른 반전 매력을 보여 본 방송에 대한 기대감을 높이고 있다. MBC 가정의 달 특집 다큐멘터리 2부작 '파하, 최불암입니다'는 오는 5월 5일(화)과 12일(화) 밤 9시 각각 1,2부가 방송된다.

한편, 최불암은 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행하던 KBS1 '한국인의 밥상'에서 하차하고 1년간 대중에 모습을 드러내지 않았다.

이후 지난 3월 백일섭이 방송을 통해 최불암의 건강을 우려하는 발언을 하며 최불암의 건강 악화설이 불거졌으나, 최불암의 아들 "(아버지는) 현재 입원 상태로 재활 치료를 하며 회복하고 계신다. 조만간 퇴원하실 것"이라며 아버지의 건강 악화설을 일축한 바 있다.

anjee85@sportschosun.com