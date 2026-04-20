장근석, 1300억 건물주인데..'돈 떨어져서 유튜브하냐' 댓글에 발끈 "통장 까봐"(아근진)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]배우 장근석이 솔직한 입담으로 유쾌한 매력을 드러냈다.

Advertisement

20일 SBS '아니 근데 진짜!' 측은 "@: 장근석? 작은 섬이요? 못 알아보는 초등학생한테 긁힌 장근석ㅋㅋ"이라는 선공개 영상을 업로드 됐다. 오늘 공개되는 해당 방송은 '아시아 프린스' 장근석과 '반전 매력남' 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다.

영상 속 장근석은 "'장근석 한물 갔다'라는 댓글 보면 긁힌다"고 솔직하게 밝혔다. 이어 "'돈 떨어져서 유튜브 하나보다'라는 댓글 보고 진짜 긁혀서 바로 영상에서 '통장 까자'고 이야기 했다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

또한 초등학생들과의 일화도 공개했다. 장근석은 "탕후루 가게에 초등학생들이 몰려 있길래 너무 귀여워서 다 사줬다"며 "PD가 '이 형 누군지 아냐'고 물었는데, 아이들이 '누구야'라고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이어 "옆에서 작게 '장근석'이라고 했더니, 아이들이 '예? 작은 섬이요?'라고 하더라"며 "이제 영어 이름이 '스몰 아일랜드'가 됐다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

장근석과 최다니엘의 통제 불가한 매력은 이날 밤 10시 10분 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.

한편, 장근석은 서울 삼성동, 청담동, 일본 도쿄 등 다수의 빌딩을 보유한 1300억 원대 빌딩 부자로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com