블랙핑크 지수, 가족 논란 확산에 결국 입장…"일찍 독립해 가족 사생활 몰라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 블리수(BLISSOO) 소속 아티스트 지수 측이 최근 확산 중인 소속 아티스트 가족 관련 의혹에 대해 "전혀 무관한 사안"이라며 강경 대응 방침을 밝혔다.

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20일 블리수의 법률대리인인 김앤장 법률사무소 은현호 변호사는 공식 입장을 통해 "일부 언론 보도 및 온라인 커뮤니티, SNS에서 아티스트 및 블리수를 해당 사안과 연관 짓거나 사실과 다른 내용으로 명예를 훼손하는 행위가 무분별하게 이루어지고 있다"며 "이에 대해 엄중한 유감을 표한다"고 밝혔다.

이어 "현재 제기된 사안은 아티스트 및 블리수와 전혀 무관하며, 온라인상에 유포된 다수의 내용은 확인되지 않은 추측 또는 명백한 허위사실"이라고 강조했다.

또한 아티스트의 가족과 관련된 의혹에 대해서도 선을 그었다.

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블리수 측은 "아티스트는 어린 시절부터 연습생 생활을 시작해 오랜 기간 가족과 떨어져 지내왔으며, 해당 인물의 사생활에 대해 인지하거나 관여할 수 없는 상황"이라고 설명했다.

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회사 설립 과정과 관련된 의혹 역시 부인했다.

블리수 측은 "설립 준비 과정에서 가족 구성원이 제한적인 조언이나 전달 역할을 한 적은 있으나, 보수를 받거나 의사결정에 참여한 사실은 전혀 없다"며 "현재는 완전히 독립적으로 운영되고 있다"고 밝혔다.

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특히 온라인상에서 확산 중인 "해당 인물과 함께 회사를 설립했다"거나 "경영진 또는 대표이사다"는 주장에 대해서는 "전혀 사실이 아니며, 해당 인물은 블리수와 법적·경영상 아무런 관계가 없다"고 선을 그었다.

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이와 함께 블리수 측은 "해당 인물에 대한 금전적·법률적 지원도 일절 없으며 향후에도 그럴 계획이 없다"고 덧붙였다.

끝으로 "사실과 다른 내용을 지속적으로 유포하거나 아티스트의 이름과 이미지를 무관한 사안에 결부시키는 행위는 명백한 권리 침해이자 명예훼손"이라며 "악의적·반복적 게시자에 대해서는 선처 없이 민형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 것"이라고 강경 대응을 예고했다.

narusi@sportschosun.com