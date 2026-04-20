수지, 조현아 母 장례 끝까지 지켰다…"주변 수근거림에도 3일간 자리지켜"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 어반자카파의 조현아가 배우 수지와 있던 특별한 일화를 공개하며 남다른 우정을 드러냈다.

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20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '안광 돋는 뚱초 & 식당 이모님'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 조현아는 수지와의 친분을 공개하며 모친상을 당했을 당시를 언급했다.

조현아는 "수지와 술을 한잔 하고 집에 돌아가고 있는데 친언니에게 전화가 왔다. '현아야 빨리 와'하는데 느낌이 있지 않냐. 어머니가 9개월 동안 아프셨다. 저는 준비를 많이 해놨었다. 이미 모실 준비를 다 해놨다"라고 당시를 언급했다.

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조현아는 "아침부터 장례를 준비하고 시작했는데 수지가 와서 한 자리에 앉아서 3일 동안 오징어를 뜯으면서 자리를 지켰다. 사람들이 '수지다. 수지다' 그러는데도 '오징어 좀 더 주세요'라면서 자리를 지켰다. 또 화장터와 장지까지 함께 했다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

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조현아는 "장지에서 수지가 나서서 '어머니 제가 언니 잘 챙길게요'라고 하더라"라고 덧붙였다.

신동엽은 "나도 수지와 함께 MC를 오래 했는데 장례식 얘기를 듣고 너무 놀랐다. 부모를 보낸 자식은 안다. 그게 얼마나 힘들고 고마운지"라고 이야기해 눈길을 끌었다.

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조현아는 "근데 수지가 현실적인 부분도 많이 챙겨줬다. 갑자기 '언니 나 안아봐'라고 하더니 '언니 가서 씻고와'라고 하더라"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com