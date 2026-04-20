고준희, 홍진경 따라하다 뱃살 굴욕 "10kg 차이 나..돼지여서 창피" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고준희가 홍진경 스타일을 입어보며 "살 쪄서 창피하다"고 털어놔 관심을 모았다.

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20일 고준희의 유튜브 채널에는 '고준희 머리가 짧아지는 이유... 홍진경 선배는 100% 이해함'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 홍진경은 "평소 홍진경 선배를 좋아한다"며 헤어, 메이크업, 패션까지 전반적인 스타일을 그대로 따라 해보는 하루를 기획했다.

고준희는 "홍진경 선배와 나랑 겹치는 게 많다"며 비슷한 취향을 강조했고, 실제로 헤어샵을 찾아 홍진경 스타일의 단발과 볼륨감을 살리는 데 집중했다.

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이어 홍진경이 착용했다는 의류 브랜드 매장을 방문해 비슷한 아이템을 직접 착용해보는 등 '손민수'에 몰입한 모습을 보였다.

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홍진경 스타일의 옷을 살펴보던 고준희는 "살 빼서 나도 이렇게 입고싶다. 지금 돼지여서 못 입는다"고 털어놨다. 이어 첫번째 착장으로 크롭티에 통큰 바지를 입어본 고준희는 "지금 살이 쪄서 창피하긴 하지만 입어봤다"며 "홍진경 선배랑 저랑 10kg 정도 차이가 나는 것 같다"고 전해 눈길을 끌었다.

또한 그는 과거 한 식당에서 홍진경을 우연히 마주친 일화를 떠올리며 "인사를 드린 적이 있는데 기억하실지 모르겠다"며 영상 편지까지 남겨 눈길을 끌었다.

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영상 말미 고준희는 "언젠가 다시 만나 뵙고 싶다. 사랑합니다"라며 팬심을 드러내 훈훈함을 더했다.

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jyn2011@sportschosun.com