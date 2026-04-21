풍자, 30kg 감량 후 수영복 입었더니..."딴 사람인 줄" 친구들 반응 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 30kg를 뺀 풍자가 다이어트 후 달라진 일상을 공개했다.

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20일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '역대급 럭셔리 풀빌라에서 1박2일' 이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 풍자는 지방 촬영을 간 김에 풀빌라를 예약했다면서 "다행히도 다 각자 시간이 하루가 비는 거다. 서울 외곽 지역에 나온 김에 좀 놀다 가자 싶어 가지고 저희 오늘 풀빌라 잡았다"라고 밝혔다.

그는 "나름 봄 휴가다. 오늘 풀빌라에서 재밌게 놀 거다"라고 설레어 했다.

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체크인을 하러 가기 전 마트에서 장을 보며 먹을 것도 야무지게 챙겼다. 고기에 각종 과자, 김치, 채소 등 푸짐하게 장을 본 풍자와 일행들. 풍자는 "아니 무슨 1박 먹을 건데 남들 일주일 식량을 샀다"라며 타박했다.

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바다가 보이는 풀빌라를 예약한 풍자는 널찍한 수영장에 만족하며 럭셔리한 풀빌라 내부도 소개했다. 풀빌라는 무려 4층으로 되어있는 구조.

최근 30kg를 감량한 풍자는 원피스수영복으로 갈아입고 본격적으로 수영을 즐기기 시작했다.

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물놀이를 하고 난 풍자는 "온천 온 느낌이었다. 수영을 했지만"이라며 바나나 우유를 먹으며 기분을 내기도 했다.

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자고 일어난 풍자에 친구는 "너 진짜 코 많이 안 골더라. 딴 사람인줄 알았다"라며 신기해 했다.

풍자는 "다이어트 하고 나서 진짜 코 고는 게 많이 없어졌다 하더라. 예전에는 막 '와아악!' 했는데 지금은 시름시름 앓는 소리를 낸다고 하더라"라며 흐뭇해 했다.

한편 풍자는 최근 다이어트를 통해 30kg 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.

특히 풍자는 다이어트 과정에서 위고비, 삭센다 등 주사제의 도움을 받았으나, 심각한 부작용으로 투약을 중단해야 했던 경험을 고백하기도 했다.

shyun@sportschosun.com