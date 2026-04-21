조현아, 48kg→62kg 확 달라진 얼굴 "MC 6개+10kg 감량..목도 안 나왔다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 조현아가 체중 변화를 솔직하게 공개했다.

Advertisement

20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 어반자카파 조현아, 권순일이 게스트로 출연한 영상이 올라왔다.

조현아는 2024년 발매한 화제의 솔로곡 '줄게'에 대해 "웃으면서 노래하는 게 너무 하고 싶었다. (이미지 관리 차원에서)자기를 표출하지 못하니까 미쳐버리는 줄 알았다. 그래서 제가 '줄게'를 하게 된 거다"고 설명했다.

특히 조현아는 '줄게' 무대 당시 컨디션이 좋지 않았다고 솔직하게 털어놨다. 그는 "당시 6개의 방송에서 MC를 맡으면서 솔로곡 '줄게'를 준비했다. 그런데 MC를 보면 목이 쉽게 가더라"며 "그때 너무 힘들어서 체중이 48kg까지 빠졌다. 지금은 62kg이다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "그 상태로 무대에 섰는데 에너지와 성량이 전혀 나오지 않더라. 노래를 하면서도 '이걸 어떻게 해야 하지'라는 생각이 들었다"고 당시를 회상했다.

Advertisement

한편 조현아는 '줄게' 활동 당시 26일 만에 10kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com