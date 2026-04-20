'119kg→59kg' 초절식의 비극…첫사랑 면회 가려 '60kg' 뺐지만 결국 돌아온 110kg

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 서장훈이 반복되는 요요에서 벗어나고 싶은 사연자에 진심어린 조언을 했다.

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20일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 361회에서는 반복되는 요요에서 벗어나고 싶다는 32세 미용 업계 종사자의 사연이 공개됐다.

이날 이수근이 "원래 먹는 걸 좋아하냐"고 묻자 사연자는 "먹는 건 좋아하지만 많이 먹는 편은 아니다. 피자는 최대 3조각, 치킨도 먼저 손을 놓는다"고 답했다. 이에 서장훈은 "식사는 평범한데 간식을 계속 먹는 스타일 아니냐"고 꼬집었고, 사연자는 "그렇다. 케이크. 초코렛 등 단 걸 좋아하고 콜라를 못 끊는다"고 고백했다. 사연자의 119kg 시절과 59kg 시절을 공개했고, 이수근은 크게 안타까워 했다.

특히 사연자는 첫 다이어트의 계기로 첫사랑을 언급했다. 모태솔로인 사연자는 군 복무 중인 중학교 동창과 연락을 이어가다 호감을 느꼈지만, 면회 오라는 이야기에 다이어트를 결심했다고. 그는 "당시 119kg였는데, 연락을 끊고 다이어트를 결심했다. 때마침 트레이너의 제안으로 운동을 시작해 무려 51kg 감량에 성공했다"고 밝혔다, 하지만 면회를 가서 첫사랑을 만났지만, 친구를 좋아했고 마음이 엇갈렸다.

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이후 체중을 유지했지만, 새로운 연애를 시작하며 다시 체증이 증가해 110kg까지 늘었고, 이별 후 약의 도움으로 59kg까지 감량하는 데 성공했지만 다시 요요를 겪게 됐다고 털어놓았다.

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사연을 들은 서장훈은 "목표 체중을 75kg 정도로 잡고 유지하는 게 중요하다. 급격하게 59kg까지 빼면 몸이 버티질 못한다"며 현실적인 다이어트 방향성을 제시했다. 그러면서 "모든 것은 너의 습관에서 나온다고 생각한다. 그걸 참고 인내하지 못하면 다이어트 뿐만 아니라 네 인생도 바꾸지 못한다"라며 진심 어린 조언과 응원을 보냈다.

olzllovely@sportschosun.com