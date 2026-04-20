이훈, 할리우드 진출 무산→3년째 수입=0 "굶어 죽기 일보 직전, 자존심 다 버렸다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이훈이 3년 째 작품이 엎어지며 생활고를 호소했다.

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20일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 361회에서는 배우 이훈이 출연해, 반복되는 작품 무산 속에서 배우 인생의 기로에 선 고민을 털어놓았다.

이날 이훈은 "최근 3년간 작품이 계속 엎어지면서 사실상 일을 못 하고 있는 상황"이라며, "계속 배우 생활을 해도 되나요?"라는 고민을 밝혔다.

이훈은 2024년 촬영 예정이던 드라마가 무산된 데 이어, 2025년 미국 촬영 작품 역시 무기한 연기, 올해 준비했던 작품마저 제작비 문제로 중단되며 공백기가 길어졌다는 것. 그는 "배우로 일을 못 한다면 과감히 포기할 수도 있다"며 솔직한 심정을 밝히기도 했다.

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이훈은 할리우드 영화에서 한국 킬러 팀장 역할을 맡아 10kg을 감량했고, 이후 해당 영상을 본 감독의 섭외로 참여한 드라마를 위해서는 닭가슴살만 먹고 열심히 운동해 10kg 이상 벌크업을 했다고. 하지만 이 모든 작품은 제작비 문제로 무기한 연기돼 허탈함을 느꼈다. 그는 "출연을 결정하면 역할 준비에 모든 시간을 쏟는데, 작품이 엎어지면 그동안 경제활동을 전혀 못 한다"고 호소했다.

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그러면서 "어떤 사람들에게는 배부른 소리라고 할 수도 있지만, 그건 진짜 오해다"라면서 "일을 그만두지도, 이어가지도 못하는 희망 고문일 뿐이다"라고 덧붙였다.

그의 호소에 "충분히 이해된다"는 서장훈은 배우 활동을 고민하는 이훈에게 "개인적으로 연기는 무조건 해야 한다"고 단호하게 말했다. "쌓아온 커리어가 아깝다"며 "이제는 '인생을 이야기하는 배우'라는 이미지를 적극적으로 어필해야 한다"고 강조했다. 또한 "자존심을 내려놓고 먼저 기회를 잡으려는 태도가 필요하다. 그런 모습이 알려지면 오히려 더 많은 제안이 들어올 것"이라며 현실적인 조언도 덧붙였다.

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이에 이훈은 "제가 답을 얻었다. (서)장훈이도 이렇게 열심히 사는데, 더 열심히 살아야 겠다"고 했다. 특히 이훈은 "별로 어려워 보이지 않는다"는 말에 "절실합니다"라고 외쳤다. 드라마 관계자들을 향해 "지금 굶어죽게 생겼다. 오디션 볼 수 있다. 연기상 탔다. 연기 좀 합니다. 언제든 불러주세요"라고 강하게 어필해 눈길을 끌었다.

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olzllovely@sportschosun.com